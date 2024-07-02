Про нюанси цього процесу та особливості вибору крупи ми розповімо в цій статті.

Роли з апетитною начинкою з морепродуктів не дарма вважають однією з найпопулярніших страв. Вони втамовують голод, містять корисні інгредієнти, а також відрізняються неймовірним смаком. Щоби насолодитися такою стравою, достатньо замовити суші в Одесі та отримати готові страви, приготовані за традиційною технологією.

Але іноді хочеться поекспериментувати і приготувати їжу в домашніх умовах. Першим і досить важливим етапом у цьому випадку є варіння рису. Про нюанси цього процесу та особливості вибору крупи ми розповімо в цій статті.

Який рис вибрати для суші?

Крупа є основою страви, тому її потрібно підбирати так ретельно, як і продукти для начинки. Але у пошуку можуть виникнути деякі складнощі, оскільки у продажу представлені десятки різновидів. Наприклад, на полицях магазинів побачите круглозернисті, середньозернисті та довгозернисті види крупи.

Важливо, що вони відрізняються не лише розміром і формою крупинок, а й вмістом клейковини. За цим показником чудовим варіантом є круглозернисті ядра. У складі крупи міститься багато крохмалю, що забезпечує клейкість. Завдяки цьому рулетики добре тримають форму і не розпадаються.

Чи потрібно промивати рис для суші?

Перед тим, як готувати рис для суші, досвідчені сушисти рекомендують його промивати. Робити це можна навіть 2-3 рази. Процедура необхідна з двох причин:

під час промивання спливають неякісні зерна;

вимиваються сторонні частинки.

Таким чином після промивання крупа стає чистою та повністю готовою до використання.

Як приготувати рис для суші?

Процес готування основи для ролів не складний, якщо дотримуватися деяких рекомендацій. Далі ми розповімо, як правильно зварити рис на суші в домашніх умовах.

Як варити рис для суші: пропорції

Щоб забезпечити оптимальну клейкість та консистенцію готової крупи, необхідно використовувати правильні пропорції. Вирішивши приготувати рис на суші, використовуйте єдину мірну ємність.

Наприклад, спеціальна або звичайна склянка. Найкращим співвідношенням інгредієнтів є 1:1.

Скільки потрібно варити рис для суші

Час варіння крупи може змінюватись в залежності від особливостей приготування. Якщо ви хочете відварити рис для суші за традиційною технологією, тоді враховуйте кілька нюансів. На плиті варто увімкнути середній вогонь, а каструлю трохи накрити кришкою. І тут час варіння становить 15-20 хвилин.

Чи потрібно солити рис для суші?

Особливістю рецептури ролів є використання спеціального соусу (заправки), яка надає крупі особливого пікантного смаку. Тому під час варіння не потрібно солити рис. Сіль лише зіпсує смак готових ролів.

Як варити рис на суші в мультиварці чи рисоварці?

Крім стандартного способу приготування крупи можна використовувати й інші методи. Наприклад, приготувати рис для ролів можна в рисоварці. Спочатку потрібно промити продукт, далі засипати його в чашу та залити водою до позначки, в якій вказується 2 склянки.

Після цього потрібно вибрати в меню рис і включити рисоварку. Якщо хочете зварити рис для ролів, повторіть підготовку, як у випадку рисоварки. Далі залийте однією склянкою води та увімкніть. 3 хвилини готуйте при високому тиску, а потім 10 хвилин випустіть пару звичайним способом, а показники тиску зменште.

Як робиться заправка для рису на суші?

Спеціальний соус можна купити практично у кожному супермаркеті. Але можна змішати компоненти і в домашніх умовах. Заправка для суші готується із цукру (7 столових ложок), сіль (1,5 столових ложок), рисовий оцет (180 мл). Такі пропорції підійдуть кількості соусу, розрахованого на 1 кг крупи.

Часті помилки та лайфхаки щодо приготування рису для ролів

Поширеною помилкою є перемішування крупи у процесі приготування. Цього краще уникати або робити максимум один раз.

Крім цього, не варто піднімати кришку в процесі приготування. Щоб забезпечити м'який смак не варто використовувати багато оцту для заправки.





"Джерело: aleksandrsann.od.ua"