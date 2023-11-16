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16.11.2023, 11:00

Как выбрать автошколу в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
Как выбрать автошколу в Киеве - Фото

Свободу передвижения, комфорт и независимость можно купить, причем не за все деньги мира. Ключ к этим благам – удостоверение водителя и личное авто. Многие скажут, что это страшно, опасно и дорого.

Но что, если это не так? Что, если вождение будет приносить удовольствие. Расслабляющий рев мотора, приятный салон, возможность прокатить близких, чтобы они не толкались в общественном транспорте и многие другие блага доступны, если вы водитель. Машина – это возможность зависеть только от себя. Путь к статусу водителя лежит через автошколу. 

Как правильно выбрать автошколу?

  • Аккредитация. Это главный критерий выбора. Ее наличие означает, что автошкола работает законно, инструкторы и преподаватели имеют аттестаты (а, значит, прошли соответствующую сертификацию), а машины технически исправны, что также подтверждено актом технического осмотра. 
  • Положительные отзывы. Говорят, Google не врет, и именно там можно прочесть опыт предыдущих курсантов. Если он хотя бы на 85% успешен, то это подтверждает качественную работу учебного заведения. 
  • Соблюдение норм Министерства внутренних дел. Существуют стандарты количества учебных часов, закрепленные законом № 487. Если автошкола предлагает "сладкую" цену и маленькое количество уроков – бегите. Там точно не собираются качественно готовить к сдаче на права.

Как выбрать хорошую автошколу?

  • Хорошая автошкола в Киеве не обещает водительское удостоверение. Она гарантирует качественное обучение, но доля ответственности лежит и на будущем водителе. При отсутствии мотивации и стремления, нежелании работать над своими ошибками и пробелами бессильный даже самый опытный инструктор. 
  • Хорошая автошкола качественно организовывает учебный процесс, информирует про каждый шаг, доброжелательно относится к своим курсантам и делает все возможное, чтобы учеба прошла легко и интересно. Положительные вибрации будут исходить с первого звонка администратору. 
  • В хорошей автошколе есть свежий автопарк. Киев – город прогресса. Здесь большинство автолюбителей передвигаются на современных авто. По этой причине в автошколе не должно быть Ланосов и Жигулей, а только те машины, на которых вы сможете комфортно ездить. 

Как выбрать инструктора по вождению?

После прохождения теоретического курса и сдачи экзамена в Сервисном центре, будущий водитель переходит к практической подготовке. Стоит забыть о помощи папы, мужа и друзей. У них нет оборудованного транспортного средства, аттестата специалиста, необходимых знаний про экзамены, и, возможно, терпения. 

Только опытный инструктор по вождению будет держать себя в руках, когда ученик 100-й раз заглох на перекрестке или сжег корзину сцепления. Он будет учить вас систематически, ведь ознакомлен с типичной учебной программой. Результат является приоритетом, поскольку не хочется краснеть потом перед экзаменатором Сервисного Центра и своим работодателем. 

Для выбора инструктора по вождению достаточно будет обратиться в хорошую автошколу и сходить на 1 пробное занятие по вождению. Этого будет достаточно, чтобы понять, сошлись ли ваши зодиакальные знаки и темпераменты для будущего сотрудничества. 

Когда лучше идти учиться на права?

Нет идеального возраста или времени года для обучения. Это нужно делать при первой же возможности, потому что машина – это гарантия безопасного передвижения, свободы действий и сэкономленного времени. 

Не важно, зима или лето на улице, ведь водитель будет ездить круглый год, а значит, любой сезон подходит для водительских курсов. 

"Источник: just-avto.kiev.ua"

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Теги: автошкола
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