Как выбрать долговечный городской рюкзак?

Городской рюкзак предназначен для ежедневной носки, поэтому он должен быть максимально удобным и стойким к истиранию. Чтобы подобрать качественную модель, которая прослужит не один год, необходимо обращать внимание на ее размер, функциональные особенности, материал изготовления.

Размер имеет значение

Прежде чем купить рюкзак, нужно определиться с его размером:

До 20 л – небольшие, комфортные, легкие. Удобно, что их можно не снимать в общественном транспорте. Однако небольшие габариты не позволяют переносить даже судок с едой – этот вариант скорее для прогулки, чем для учебы или работы.

До 30 л – универсальное изделие, может поместиться планшет или фотоаппарат, вода, складной зонтик, даже немного одежды с собой можно взять, поэтому такой вариант подойдет также для однодневной поездки в соседний город.

До 35 л – исключительно для города использовать такую модель может быть немного неудобно из-за габаритов, однако все зависит от дизайна. Спортивная модель с внешними стяжками будет смотреться странно на учебе, но, если это кожаный рюкзак для ноутбука, он будет отлично сочетаться с рубашкой или блузой.

Водонепроницаемость рюкзаков

Если вы хотите переносить в сумке ценные вещи (ноутбук, планшет, документы и т. д.), стоит позаботиться о том, чтобы она отталкивала влагу. Присмотритесь к изделиям из полиэстера или из нейлона – это водонепроницаемые ткани. Однако производители могут и другим волокнам придать такую особенность, обработав их специальным раствором. Поэтому при покупке просто нужно посмотреть интересующую информацию в описании к товару или спросить об этом у продавца.

Фурнитура и материалы

Материал изготовления, молнии, застежки во многом определяют прочность рюкзака. Его могут изготавливать из кордуры, оксфорда, нейлона, кожи, кожзама, замши и других тканей. Если вам важна устойчивость к изнашиванию, стоит отдать предпочтение первому варианту, хотя кордура имеет свойство “деревенеть” на морозе.

Вариант из нейлона и полиэстера прослужат несколько сезонов, но они довольно бюджетные. Кожа и замша выглядят отлично, но сложны в уходе и дорогие. Качественный кожзам также стоит не особо дешево, но он практичнее в носке, нежели его натуральный аналог.

Фурнитура рюкзаков разнообразна: карабины, пряжки-удавки, полукольца и т. д. Важно, чтобы молния была сделана из металла: она прослужит дольше, нежели пластмассовая. Плюсом будет наличие замка с ключом или кодового варианта, в котором можно будет хранить ценные вещи.