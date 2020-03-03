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03.03.2020, 13:27

Как выбрать гидромотор и продлить ему срок службы

Как выбрать гидромотор и продлить ему срок службы - Фото

Гидромотор - дорогой элемент гидросистем, который нужно правильно выбирать и эксплуатировать. Поэтому обращайтесь к профессионалам и они вам помогут

Гидромотор является ключевым компонентом в составе любой гидравлической системы, которая в свою очередь является необходимым узлом для разнообразной техники и оборудования. Собой он представляет силовой агрегат, который трансформирует в механическую энергию потоков жидкости и направляет ее для перемещения рабочего элемента в нужном направлении. От гидравлического насоса мотор отличается более широкими возможностями, ведь он может работать в режиме двигателя и в режиме насоса.

В зависимости от особенностей конструкции гидромоторы бывают:

  • радиальными - то есть такими, в которых рабочие элементы в виде плунжеров или поршней размещаются радиально; такие агрегаты являются регулируемыми по объему и используются при средних и высоких давлениях жидкости;
  • аксиальными - то есть с аксиальным размещением функциональных элементов (поршней, плунжеров); используются при высоком давлении рабочей жидкости и таких же частотах вращения;
  • шестеренчатыми - это нерегулируемые агрегаты, построенные на основе двух шестеренок, сцепленных между собой; такие установки могут работать с жидкостью любой вязкости, при низких давлениях и высоких оборотах;
  • пластинчатыми - это регулируемые гидромоторы с вытеснителями в виде пластинок; способны работать очень тихо при низком давлении рабочей среды.

При выборе гидравлических моторов в первую очередь ориентируются на их технические характеристики и возможности. К основным параметрам функционирования агрегатов относят следующее:

  • рабочее и максимальное давление;
  • продуктивность;
  • частота вращения рабочих элементов;
  • возможность изменения скорости потоков жидкости, их объема и направления;
  • потребление ресурсов;
  • тип и особенности используемой гидравлической жидкости.

Чтобы гидромотор работал эффективно и длительное время, стоит придерживаться нескольких правил. Прежде всего - это выбрать качественное изделие от надежного производителя, который предоставляет гарантии и соответствующее сервисное обслуживание. Во-вторых, это провести правильный монтаж, привлекая к этому процессу опытных специалистов. В-третьих, это обеспечить агрегату оптимальные условия для работы, следовать инструкциям производителя и проводить регулярные техосмотр и обслуживание. Лучший вариант - это обратиться за помощью к профильной компании, которая продает, устанавливает и обслуживает гидравлические системы, в том числе и гидромоторы.

 

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Теги: гидромотор
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