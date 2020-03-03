Как выбрать гидромотор и продлить ему срок службы

Гидромотор является ключевым компонентом в составе любой гидравлической системы, которая в свою очередь является необходимым узлом для разнообразной техники и оборудования. Собой он представляет силовой агрегат, который трансформирует в механическую энергию потоков жидкости и направляет ее для перемещения рабочего элемента в нужном направлении. От гидравлического насоса мотор отличается более широкими возможностями, ведь он может работать в режиме двигателя и в режиме насоса.
В зависимости от особенностей конструкции гидромоторы бывают:
При выборе гидравлических моторов в первую очередь ориентируются на их технические характеристики и возможности. К основным параметрам функционирования агрегатов относят следующее:
Чтобы гидромотор работал эффективно и длительное время, стоит придерживаться нескольких правил. Прежде всего - это выбрать качественное изделие от надежного производителя, который предоставляет гарантии и соответствующее сервисное обслуживание. Во-вторых, это провести правильный монтаж, привлекая к этому процессу опытных специалистов. В-третьих, это обеспечить агрегату оптимальные условия для работы, следовать инструкциям производителя и проводить регулярные техосмотр и обслуживание. Лучший вариант - это обратиться за помощью к профильной компании, которая продает, устанавливает и обслуживает гидравлические системы, в том числе и гидромоторы.