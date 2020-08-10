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10.08.2020, 16:11

Как выбрать пылесос для квартиры

Как выбрать пылесос для квартиры - Фото

Чтобы найти оптимальный вариант, нужно сопоставить условия с характеристиками конкретных моделей

Современную уборку трудно представить без пылесоса, особенно, если есть ковры. Выбор таких приборов очень большой. Чтобы найти оптимальный вариант, нужно сопоставить условия в доме, офисе с характеристиками конкретных моделей.

Типы приборов

Растеряться во всем разнообразии моделей и диапазоне цен очень легко. Поэтому изначально следует разделить технику на основные типы по таким критериям:

  • пылесборник: контейнер, мешок или аквафильтр;
  • по типу уборки: сухая, влажная, паровая;
  • по мощности: до 250 Вт, до 350 Вт, до 400 ВТ, от 400 ВТ;
  • по конструкции: вертикальный, горизонтальный, ручной.

Это основные параметры, которые следует выбирать изначально. Соответственно, от их значения зависят и цены на пылесосы.

Что лучше

Однозначно сказать, каким должен быть идеальный пылесос, нельзя. Каждая модель имеет свои плюсы и минусы, может подходить или не подходить для разных видов поверхности, размера помещения, вида уборки.

Касаемо вида пылесборника, приоритет следует отдать аквафильтру. Он не только собирает пыль, но и очищает, увлажняет воздух. Мощность работы прибора с мешком зависит от степени наполнения емкости. Мешки могут быть одноразовыми из бумаги или многоразовыми, изготовленными из ткани.

Пылесборник в виде контейнера достаточно вытрусить и промыть. Мощность прибора не зависит от степени наполнения контейнера. Однако, если редко вытряхивать мусор и мыть резервуар, быстро износятся фильтры.


Пылесосы для сухой уборки собирают с поверхности пыль и мелкие загрязнения. Мечтой каждой хозяйки является моющий пылесос. Практика показывает, что и у них есть недостатки. Они не годятся для мытья паркета и ковров с натуральным ворсом. Бюджетные модели оставляют после себя разводы.

Хорошими отзывами пользуются паровые пылесосы, так как они не только собирают пыль, но и при помощи пара удаляют грязь с поверхностей. Нужно учитывать, что такие приборы не подходят для полов из натурального дерева, некоторых разновидностей ковров и поверхности, покрытой лаком, краской.

Преимуществом вертикального пылесоса является компактность, отсутствие шланга. При этом их мощность меньше, чем у обычного пылесоса, заряда батарейки хватает только на 30 минут. Ручным пылесосом удобно убираться в укромных закоулках помещения.

Мощность

Речь идет о мощности всасывания, а не потребления электроэнергии. Оптимальная мощность определяется, исходя из квадратуры комнаты и характера покрытий:

  • для уборки линолеумов и паркетов нужен прибор от 250 до 400 Вт;
  • для больших помещений, а также при наличии пушистых домашних животных нужен пылесос, мощностью от 350 Вт до 400 Вт;
  • чтобы убирать помещения более 70 квадратов с обильным наличием ковров, нужно покупать прибор от 400 Вт.

Также следует обратить внимание на дополнительные насадки. Очень удобно, если держатель универсальный и на нем можно перещелкивать нужный режим. Таким образом, вбирать пылесос следует, исходя из характера покрытия и площади помещения.

 

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Теги: пылесос
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