Как выбрать сухой корм для собаки

Разберем, как выбрать питание своему любимцу, чтобы он получал как можно больше питательных веществ.

Поселив в своем доме питомца, важно позаботиться о многих вещах. Прежде всего — о его правильном питании. Многие владельцы покупают для четвероногих друзей сухой корм. Он удобен и сбалансирован, обеспечивает животных всеми полезными веществами в достаточном количестве. Разберем, как выбрать питание своему любимцу, чтобы он получал как можно больше питательных веществ.

Что представляет собой сухой корм

Такое питание для животных впервые появилось в Англии. Именно здесь в 1860-х годах стали массово производить сухое печенье. Современный продукт содержит мясо, овощи, злаки. После тщательного измельчения ингредиенты смешиваются и формируются в гранулы, а затем подвергаются экструзии. Так как в процессе изготовления влага удаляется из продукта на 85%, сухой корм для собак долго не портится. Уходя надолго из дома, вы можете насыпать его в миску и не переживать, что питомец останется голодным.

Как выбрать сухой корм

При покупке продукта нужно обращать внимание на несколько критериев.

Класс

Указывает на то, какое количество животного белка и "пустых" калорий присутствует в продукте:

корм эконом-класса содержит небольшое количество витаминов, аминокислот, минералов, зато с избытком наполнен бесполезными веществами;

сбалансированной является еда классов "премиум" и "суперпремиум" — ее выбирает большинство владельцев собак;

самый дорогой продукт класса "холистик" часто используется для животных выставочных пород.

Возраст животного

Щенкам для правильного роста и развития нужны жиры, белки, аминокислоты, кальций. Взрослым молодым питомцам подходит менее калорийный корм, иначе они начнут набирать вес. У пожилых животных замедлен обмен веществ, поэтому пища должна иметь сниженную энергетическую ценность. При этом им нужен кальций для зубов и костей, витамины для шерсти.

Порода

От породы зависят физиология и активность собаки. Крупные животные более подвержены ортопедическим заболеваниям, поэтому корма для них содержат больше фосфора и кальция. У мини-пород чаще наблюдается расстройство ЖКТ.

Другие важные моменты

Некоторые питомцы подвержены аллергии. Зачастую реакцию вызывают злаки. Производители предлагают покупать для них гипоаллергенную продукцию. Особое внимание нужно уделять собакам, вынашивающим щенков, кормящим малышей, после стерилизации, больным.

Производители создают корма с разными вкусами. Их можно чередовать или покупать тот, который пес ест с большим удовольствием.

Упаковка бывает разной. Купить корм для собак разных пород в маркете МАУДАУ можно весом от 1 до 20 кг. Большого пакета хватит надольше, при этом его хранение не вызовет сложностей.

Торговая марка — еще один важный аспект. Обращайте внимание на продукцию популярных брендов, которые тщательно подходят к выбору сырья. Это одна из гарантий, что ваш любимец всегда будет красивым, здоровым и активным.