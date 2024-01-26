Як вибрати сухий корм для собаки

Розберемо, як вибрати харчування своєму улюбленцю, щоб він отримував якомога більше живильних речовин.

Поселивши у своєму будинку улюбленця, важливо подбати про багато речей. Насамперед — про його правильне харчування. Багато власників купують для чотирилапих друзів сухий корм. Він зручний та збалансований, забезпечує тварин усіма корисними речовинами в достатній кількості. Розберемо, як вибрати харчування своєму улюбленцю, щоб він отримував якомога більше живильних речовин.

Що таке сухий корм

Таке харчування для тварин уперше з'явилося в Англії. Саме тут у 1860-х роках почали масово виробляти сухе печиво. Сучасний продукт містить м'ясо, овочі, злаки. Після ретельного подрібнення інгредієнти змішуються і формуються в гранули, а потім піддаються екструзії. Оскільки в процесі виготовлення волога видаляється з продукту на 85%, сухий корм для собак довго не псується. Йдучи надовго з дому, ви можете насипати його в миску і не перейматися, що вихованець залишиться голодним.

Як вибрати сухий корм

Під час купівлі продукту потрібно звертати увагу на кілька критеріїв.

Клас

Вказує на те, яка кількість тваринного білка й "порожніх" калорій присутня в продукті:

продукція економ-класу містить невелику кількість вітамінів, амінокислот, мінералів натомість із надлишком наповнена марними речовинами;

збалансованою є їжа класів "преміум" і "суперпреміум" — її вибирає більшість власників собак;

найдорожчий продукт класу "холістік" часто використовується для тварин виставкових порід.

Вік тварини

Цуценятам для правильного росту й розвитку потрібні жири, білки, амінокислоти, кальцій. Дорослим молодим вихованцям потрібен менш калорійний корм, інакше вони почнуть набирати вагу. У старих тварин уповільнений обмін речовин, тому їжа повинна мати знижену енергетичну цінність. Водночас їм потрібні кальцій для зубів і кісток, вітаміни для шерсті.

Порода

Від породи залежать фізіологія та активність собаки. Великі тварини більш схильні до ортопедичних захворювань, тому корми для них містять більше фосфору й кальцію. У мініпорід частіше спостерігається розлад шлунково-кишкового тракту.

Інші важливі моменти

Деякі вихованці схильні до алергії. Найчастіше реакцію спричиняють злаки. Виробники пропонують купувати для них гіпоалергенну продукцію. Особливу увагу потрібно приділяти також собакам, які виношують цуценят, годують малюків, після стерилізації, хворим.

Виробники створюють корми з різними смаками. Їх можна чергувати або купувати той, який тварина їсть із великим задоволенням.

Упаковка також буває різною. Купити корм для собак різних порід у маркеті МАУДАУ можна вагою від 1 до 20 кг. Великого пакета вистачить надовше, водночас його зберігання не спричинить складнощів.

Торгова марка — ще один важливий аспект вибору. Звертайте увагу на продукцію популярних брендів, які ретельно підходять до вибору сировини. Це одна з гарантій, що ваш улюбленець завжди буде красивим, здоровим і активним.