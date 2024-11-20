Как выехать в Польшу на работу? Полный гид по условиям выезда для украинцев
Содержание:
В Польше можно хорошо заработать, а еще хорошо обустроиться, пойти учиться или открыть свой бизнес. В целом, хорошая работа в Польше для украинцев, которую можно найти через специальные сайты, открывает много возможностей.
Пошаговый план выезда
- Найдите работу через сайт.
- Свяжитесь с работодателем.
- Подготовьте документы для въезда и работы.
- Оформите рабочую визу.
- Забронируйте жилье или уточните, предоставляет ли его работодатель.
- После прибытия в Польшу зарегистрируйтесь в местных органах власти, если планируете находиться более 90 дней.
Сразу нужно уточнить и какие условия въезда для украинцев в 2024 году (основные тезисы):
- Безвизовый режим. Украинцы, которые планируют работать в Польше, могут въехать без визы на срок до 90 дней, если у них есть биометрический паспорт.
- Статус временной защиты. Из-за войны многие украинцы пользуются программой временной защиты, которая позволяет находиться в Польше с правом работы, медицинского обслуживания и социальной поддержки.
- Виза для работы. Если хотите работать более 90 дней или ваш работодатель требует визу, нужно оформить национальную рабочую визу категории D.
То есть сначала нужно определиться с целью поездки, а потом уже выбирать какой вид визы или какие разрешения нужно получить.
Подготовка к выезду
Итак, как подготовиться к выезду на работу:
- Проверьте документы. Соберите все необходимые бумаги: приглашение на работу, медицинскую страховку, резюме и переводы дипломов.
- Получите разрешение на работу.
- Рассчитайте расходы. Подготовьте деньги на жилье, транспорт и питание на первые месяцы.
- Чтобы избежать мошенничества, убедитесь, что компания зарегистрирована и имеет хорошие отзывы.
Где искать работу до выезда
- Layboard.com. Этот сайт предлагает широкий выбор вакансий для украинцев в разных сферах: от строительства до IT.
- Pracuj.pl. Популярный польский портал для поиска вакансий.
- Jooble. Международная платформа, которая содержит множество предложений от польских работодателей.
- OLX Polska. На этом сайте можно найти как временные подработки, так и постоянные вакансии.
- Eures.europa.eu. Европейский портал по трудоустройству, где работодатели размещают вакансии для работников из других стран.
Работа в Польше в 2024 году
В целом, работа в Польше в 2024 году — это реальный шанс улучшить свое финансовое положение и обеспечить стабильное будущее, а потому в этом процессе нужно действовать обдуманно и последовательно.