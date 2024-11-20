Как выехать в Польшу на работу? Полный гид по условиям выезда для украинцев

Как найти работу в Польше: пошаговый план выезда, необходимые документы и популярные сайты для поиска вакансий для украинцев.

В Польше можно хорошо заработать, а еще хорошо обустроиться, пойти учиться или открыть свой бизнес. В целом, хорошая работа в Польше для украинцев, которую можно найти через специальные сайты, открывает много возможностей.

Пошаговый план выезда

Найдите работу через сайт. Свяжитесь с работодателем. Подготовьте документы для въезда и работы. Оформите рабочую визу. Забронируйте жилье или уточните, предоставляет ли его работодатель. После прибытия в Польшу зарегистрируйтесь в местных органах власти, если планируете находиться более 90 дней.

Сразу нужно уточнить и какие условия въезда для украинцев в 2024 году (основные тезисы):

Безвизовый режим. Украинцы, которые планируют работать в Польше, могут въехать без визы на срок до 90 дней, если у них есть биометрический паспорт. Статус временной защиты. Из-за войны многие украинцы пользуются программой временной защиты, которая позволяет находиться в Польше с правом работы, медицинского обслуживания и социальной поддержки. Виза для работы. Если хотите работать более 90 дней или ваш работодатель требует визу, нужно оформить национальную рабочую визу категории D.

То есть сначала нужно определиться с целью поездки, а потом уже выбирать какой вид визы или какие разрешения нужно получить.

Подготовка к выезду

Итак, как подготовиться к выезду на работу:

Проверьте документы. Соберите все необходимые бумаги: приглашение на работу, медицинскую страховку, резюме и переводы дипломов. Получите разрешение на работу. Рассчитайте расходы. Подготовьте деньги на жилье, транспорт и питание на первые месяцы. Чтобы избежать мошенничества, убедитесь, что компания зарегистрирована и имеет хорошие отзывы.

Где искать работу до выезда

Layboard.com. Этот сайт предлагает широкий выбор вакансий для украинцев в разных сферах: от строительства до IT. Pracuj.pl. Популярный польский портал для поиска вакансий. Jooble. Международная платформа, которая содержит множество предложений от польских работодателей. OLX Polska. На этом сайте можно найти как временные подработки, так и постоянные вакансии. Eures.europa.eu. Европейский портал по трудоустройству, где работодатели размещают вакансии для работников из других стран.

Работа в Польше в 2024 году

В целом, работа в Польше в 2024 году — это реальный шанс улучшить свое финансовое положение и обеспечить стабильное будущее, а потому в этом процессе нужно действовать обдуманно и последовательно.