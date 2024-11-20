Як виїхати до Польщі на роботу? Повний гід з умов виїзду для українців
Зміст:
  1. Покроковий план виїзду
  2. Підготовка до виїзду
  3. Де шукати роботу до виїзду
  4. Робота в Польщі у 2024 році

У Польщі можна добре заробляти, облаштуватися, піти навчатися або відкрити власний бізнес. Загалом, гарна робота в Польщі для українців, яку можна знайти через спеціальні сайти, відкриває багато можливостей.

Покроковий план виїзду

1. Знайдіть роботу через спеціалізований сайт.

2. Зв’яжіться з роботодавцем.

3. Підготуйте документи для в’їзду та роботи.

4. Оформіть робочу візу.

5. Забронюйте житло або уточніть, чи надає його роботодавець.

6. Після прибуття до Польщі зареєструйтеся в місцевих органах влади, якщо плануєте перебувати більше 90 днів.

Одразу варто уточнити основні умови в’їзду для українців у 2024 році:

Безвізовий режим. Українці, які планують працювати в Польщі, можуть в’їхати без візи на термін до 90 днів за наявності біометричного паспорта.

Статус тимчасового захисту. Через війну багато українців користуються програмою тимчасового захисту, яка дозволяє перебувати в Польщі з правом роботи, медичного обслуговування та соціальної підтримки.

Робоча віза. Якщо ви хочете працювати більше 90 днів або ваш роботодавець вимагає візу, потрібно оформити національну робочу візу категорії D.

Отже, спочатку потрібно визначитися з метою поїздки, а потім обрати відповідний тип візи чи дозвіл.

Підготовка до виїзду

Як підготуватися до виїзду на роботу:

1. Перевірте документи. Зберіть всі необхідні папери: запрошення на роботу, медичну страховку, резюме та переклади дипломів.

2. Отримайте дозвіл на роботу.

3. Розрахуйте витрати. Підготуйте кошти на житло, транспорт і харчування на перші місяці.

4. Щоб уникнути шахрайства, переконайтеся, що компанія зареєстрована і має хороші відгуки.

Де шукати роботу до виїзду

Layboard.com. Цей сайт пропонує широкий вибір вакансій для українців у різних сферах: від будівництва до IT.

Pracuj.pl. Популярний польський портал для пошуку вакансій.

Jooble. Міжнародна платформа, яка містить багато пропозицій від польських роботодавців.

OLX Polska. Тут можна знайти як тимчасові підробітки, так і постійні вакансії.

Eures.europa.eu. Європейський портал з працевлаштування, де роботодавці розміщують вакансії для працівників з інших країн.

Робота в Польщі у 2024 році

Це реальна можливість покращити своє фінансове становище і забезпечити стабільне майбутнє. Дійте обдумано і послідовно, щоб зробити свій виїзд максимально успішним!

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