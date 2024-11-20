Як виїхати до Польщі на роботу? Повний гід з умов виїзду для українців

Як знайти роботу в Польщі: покроковий план виїзду, необхідні документи та популярні сайти для пошуку вакансій для українців.

У Польщі можна добре заробляти, облаштуватися, піти навчатися або відкрити власний бізнес. Загалом, гарна робота в Польщі для українців, яку можна знайти через спеціальні сайти, відкриває багато можливостей.

Покроковий план виїзду

1. Знайдіть роботу через спеціалізований сайт.

2. Зв’яжіться з роботодавцем.

3. Підготуйте документи для в’їзду та роботи.

4. Оформіть робочу візу.

5. Забронюйте житло або уточніть, чи надає його роботодавець.

6. Після прибуття до Польщі зареєструйтеся в місцевих органах влади, якщо плануєте перебувати більше 90 днів.

Одразу варто уточнити основні умови в’їзду для українців у 2024 році:

• Безвізовий режим. Українці, які планують працювати в Польщі, можуть в’їхати без візи на термін до 90 днів за наявності біометричного паспорта.

• Статус тимчасового захисту. Через війну багато українців користуються програмою тимчасового захисту, яка дозволяє перебувати в Польщі з правом роботи, медичного обслуговування та соціальної підтримки.

• Робоча віза. Якщо ви хочете працювати більше 90 днів або ваш роботодавець вимагає візу, потрібно оформити національну робочу візу категорії D.

Отже, спочатку потрібно визначитися з метою поїздки, а потім обрати відповідний тип візи чи дозвіл.

Підготовка до виїзду

Як підготуватися до виїзду на роботу:

1. Перевірте документи. Зберіть всі необхідні папери: запрошення на роботу, медичну страховку, резюме та переклади дипломів.

2. Отримайте дозвіл на роботу.

3. Розрахуйте витрати. Підготуйте кошти на житло, транспорт і харчування на перші місяці.

4. Щоб уникнути шахрайства, переконайтеся, що компанія зареєстрована і має хороші відгуки.

Де шукати роботу до виїзду

• Layboard.com. Цей сайт пропонує широкий вибір вакансій для українців у різних сферах: від будівництва до IT.

• Pracuj.pl. Популярний польський портал для пошуку вакансій.

• Jooble. Міжнародна платформа, яка містить багато пропозицій від польських роботодавців.

• OLX Polska. Тут можна знайти як тимчасові підробітки, так і постійні вакансії.

• Eures.europa.eu. Європейський портал з працевлаштування, де роботодавці розміщують вакансії для працівників з інших країн.

Робота в Польщі у 2024 році

Це реальна можливість покращити своє фінансове становище і забезпечити стабільне майбутнє. Дійте обдумано і послідовно, щоб зробити свій виїзд максимально успішним!