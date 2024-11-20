Як виїхати до Польщі на роботу? Повний гід з умов виїзду для українців
У Польщі можна добре заробляти, облаштуватися, піти навчатися або відкрити власний бізнес. Загалом, гарна робота в Польщі для українців, яку можна знайти через спеціальні сайти, відкриває багато можливостей.
Покроковий план виїзду
1. Знайдіть роботу через спеціалізований сайт.
2. Зв’яжіться з роботодавцем.
3. Підготуйте документи для в’їзду та роботи.
4. Оформіть робочу візу.
5. Забронюйте житло або уточніть, чи надає його роботодавець.
6. Після прибуття до Польщі зареєструйтеся в місцевих органах влади, якщо плануєте перебувати більше 90 днів.
Одразу варто уточнити основні умови в’їзду для українців у 2024 році:
• Безвізовий режим. Українці, які планують працювати в Польщі, можуть в’їхати без візи на термін до 90 днів за наявності біометричного паспорта.
• Статус тимчасового захисту. Через війну багато українців користуються програмою тимчасового захисту, яка дозволяє перебувати в Польщі з правом роботи, медичного обслуговування та соціальної підтримки.
• Робоча віза. Якщо ви хочете працювати більше 90 днів або ваш роботодавець вимагає візу, потрібно оформити національну робочу візу категорії D.
Отже, спочатку потрібно визначитися з метою поїздки, а потім обрати відповідний тип візи чи дозвіл.
Підготовка до виїзду
Як підготуватися до виїзду на роботу:
1. Перевірте документи. Зберіть всі необхідні папери: запрошення на роботу, медичну страховку, резюме та переклади дипломів.
2. Отримайте дозвіл на роботу.
3. Розрахуйте витрати. Підготуйте кошти на житло, транспорт і харчування на перші місяці.
4. Щоб уникнути шахрайства, переконайтеся, що компанія зареєстрована і має хороші відгуки.
Де шукати роботу до виїзду
• Layboard.com. Цей сайт пропонує широкий вибір вакансій для українців у різних сферах: від будівництва до IT.
• Pracuj.pl. Популярний польський портал для пошуку вакансій.
• Jooble. Міжнародна платформа, яка містить багато пропозицій від польських роботодавців.
• OLX Polska. Тут можна знайти як тимчасові підробітки, так і постійні вакансії.
• Eures.europa.eu. Європейський портал з працевлаштування, де роботодавці розміщують вакансії для працівників з інших країн.
Робота в Польщі у 2024 році
Це реальна можливість покращити своє фінансове становище і забезпечити стабільне майбутнє. Дійте обдумано і послідовно, щоб зробити свій виїзд максимально успішним!