Как выгодно отдохнуть в Карпатах?

Таким образом осенний отпуск в Карпатах будет наиболее выгодным с финансового взгляда. Предложения сети "Отдых 365" сделают отпуск ещё более дешёвым.

Многие экскурсии включены в стоимость тура в Карпаты – особенно это касается пеших маршрутов. Гостиница обеспечивает паёк, трансфер к точке начала похода и услуги экскурсовода. Один из самых популярных пешеходных маршрутов в Ворохте – поход на Говерлу, самую высокую гору Украины. При хорошей погоде с вершины открывается один из самых живописных видов Карпат и всей Украины.

Также популярные места для отдыха в Карпатах – полонины, или горные луга. Например, во время похода на полонинуБорсучину туристы посетят хозяйство пастуха Василия Саманюка, который живёт в горах. Здесь можно увидеть традиционную гуцульскую сыроварню, попробовать сыграть на трембите или просто полюбоваться живописными местами. Ещё одна колоритная полонина – Пожижевская, на которой находится метеостанция. На полонинегости не только посмотрят на красивые пейзажи, но и пообщаются с синоптиками, узнав интересные детали их работы.

Ещё одна бесплатная экскурсия на туре в Карпаты – поездка к скальному монастырю Розгирче. Этот храм был основан в XIII веке, когда монахи облюбовали уединённую гору и вырезали в камне пещеры. Со временем тут сформировался целый подземный город, состоящий из комнат и проходов в скалах.

Вообще уникальность Карпат в том, что здесь есть множество живописных мест, посещение которых будет практически бесплатным. И Ворохта, и Трускавец раскинулись в живописных уголках Карпат – отдых в горах в любом случае будет включать прогулки по окрестностям курортов. Для гостей Трускавца бесплатно проводится короткая ознакомительная экскурсия по самым популярным памятникам курорта. А гостям Ворохты достаточно просто выйти из гостиницы, чтобы оказаться в окружении лесов, которые спускаются к городку. Недалеко от отеля находится старинный мост-виадук, один из самых известных памятников Ворохты, и деревянная церковь.

Кроме того, в рамках туров сети "Отдых 365" можно посетить самые популярные города в Карпатах осенью, проживание в которых обошлось бы дорого. Так, для гостей Ворохты проводятся поездки к самому известному и большому курорту Карпатского региона – Буковелю. На экскурсии посетители покатаются на живописной канатно-кресельной дороге, окружённой горами, осмотрят весь курорт с самой высокой горы Буковеля, а также посетят музей "Перевёрнутая хата" и этнопарк "Гуцул ленд", посвящённый народному быту.

Если вы решили остановиться в Трускавце, вы получите отличную возможность посетить Львов. При чём поездка будет максимально насыщенной и экономной, ведь вам не придётся искать жильё в городе. В рамках туров в Карпаты есть несколько экскурсий во Львов, ведь охватить все памятники города за один день невозможно. Одна экскурсия ознакомительная, маршрут проходит по самым знаковым местам Города Льва – Площади Рынок, старинным соборам и Пороховой башне. Вторая экскурсия включает памятники, которые не были охвачены на другом маршруте – Личаковское кладбище, Оперный театр и другие. На экскурсиях придётся оплатить лишь посещение музеев и подобных платных памятников, а также питание в кафе. Трансфер и услуги экскурсовода бесплатные. Помимо всего прочего, при бронировании места заранее гости могут купить тур в Карпаты по скидке 30%.