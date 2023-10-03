Як вигідно відпочити в Карпатах?

Тож, осіння відпустка в Карпатах буде найвигіднішою з фінансового погляду. А пропозиції мережі "Відпочинок 365" зроблять відпустку ще дешевшою.

Багато екскурсій включено у вартість туру до Карпат, особливо це стосується піших маршрутів. Готель забезпечує пайок, трансфер до точки початку походу та послуги екскурсовода. Один із найпопулярніших пішохідних маршрутів у Ворохті — похід на Говерлу, найвищу гору України. За гарної погоди з її вершини відкривається один із наймальовничіших краєвидів Карпат і всієї України.

Інші популярні місця для відпочинку в Карпатах — полонини, або гірські луки. Наприклад, під час походу на полонину Борсучину туристи відвідають господарство вівчаря Василя Саманюка, який мешкає у горах. Тут можна побачити традиційну гуцульську сироварню, спробувати заграти на трембіті або просто помилуватися мальовничими місцями. Ще одна яскрава полонина — Пожижевська, на якій розташована метеостанція. На полонині гості не лише подивляться на гарні пейзажі, а й поспілкуються із синоптиками, дізнавшись цікаві деталі про їхню роботу.

Ще одна безкоштовна екскурсія у турі до Карпат — поїздка до скельного монастиря Розгірче. Цей храм було засновано у XIII столітті, коли ченці облюбували відокремлену гору та вирізали у камені печери. Згодом тут сформувалося ціле підземне місто, що складається з кімнат і проходів у скелях.

Взагалі, унікальність Карпат у тому, що тут є безліч мальовничих місць, відвідування яких буде практично безкоштовним. І Ворохта, і Трускавець розкинулися в живописних куточках Карпат — відпочинок у горах у будь-якому випадку включатиме прогулянки околицями курортів. Для гостей Трускавця безкоштовно проводиться коротка ознайомча екскурсія найпопулярнішими пам'ятками курорту. А гостям Ворохти достатньо просто вийти з готелю, щоб опинитися в оточенні лісів, що спускаються до міста. Неподалік від готелю розташовані старовинний міст-віадук, одна з найвідоміших пам'яток Ворохти, та дерев'яна церква.

Крім того, в межах турів мережі "Відпочинок 365" можна відвідати найпопулярніші міста в Карпатах восени, проживання в яких обійшлося б дорого. Так, для гостей Ворохти проводяться поїздки до найвідомішого і найбільшого курорту Карпатського регіону — Буковеля. Під час екскурсії відвідувачі покатаються на мальовничій канатно-крісельній дорозі, оточеній горами, оглянуть весь курорт із найвищої гори Буковеля, а також відвідають музей "Перевернута хата" та етнопарк "Гуцул-ленд", присвячений народному побуту.

Якщо ви вирішили зупинитися у Трускавці, отримаєте чудову нагоду відвідати Львів. При цьому поїздка буде максимально насиченою та економною, адже вам не доведеться шукати житло в місті. У межах турів до Карпат є кілька екскурсій до Львова, адже охопити всі пам'ятники міста за один день неможливо. Одна екскурсія ознайомча, маршрут проходить найзнаковішими місцями Міста Лева — Площею Ринок, старовинними соборами та Пороховою вежею. Друга екскурсія включає пам'ятники, які не були охоплені попереднім маршрутом: Личаківський цвинтар, Оперний театр та ін. Під час екскурсій доведеться сплатити лише за відвідування музеїв і подібних платних пам'яток, а також харчування у кафе. Трансфер та послуги екскурсовода безкоштовні. Крім того, в разі бронювання місця заздалегідь гості можуть купити тур у Карпати зі знижкою 30%.