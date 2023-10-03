RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали
Пресреліз
03.10.2023, 16:53

Як вигідно відпочити в Карпатах?

Этот материал также доступен на русском
Як вигідно відпочити в Карпатах? - Фото

Осінь – один із найвигідніших сезонів для відпочинку в Карпатах. Ця пора є проміжною між насиченими літнім і зимовим туристичними сезонами

Тож, осіння відпустка в Карпатах буде найвигіднішою з фінансового погляду. А пропозиції мережі "Відпочинок 365" зроблять відпустку ще дешевшою. 

Багато екскурсій включено у вартість туру до Карпат, особливо це стосується піших маршрутів. Готель забезпечує пайок, трансфер до точки початку походу та послуги екскурсовода. Один із найпопулярніших пішохідних маршрутів у Ворохті — похід на Говерлу, найвищу гору України. За гарної погоди з її вершини відкривається один із наймальовничіших краєвидів Карпат і всієї України. 

Інші популярні місця для відпочинку в Карпатах — полонини, або гірські луки. Наприклад, під час походу на полонину Борсучину туристи відвідають господарство вівчаря Василя Саманюка, який мешкає у горах. Тут можна побачити традиційну гуцульську сироварню, спробувати заграти на трембіті або просто помилуватися мальовничими місцями. Ще одна яскрава полонина — Пожижевська, на якій розташована метеостанція. На полонині гості не лише подивляться на гарні пейзажі, а й поспілкуються із синоптиками, дізнавшись цікаві деталі про їхню роботу. 

Ще одна безкоштовна екскурсія у турі до Карпат — поїздка до скельного монастиря Розгірче. Цей храм було засновано у XIII столітті, коли ченці облюбували відокремлену гору та вирізали у камені печери. Згодом тут сформувалося ціле підземне місто, що складається з кімнат і проходів у скелях. 

Взагалі, унікальність Карпат у тому, що тут є безліч мальовничих місць, відвідування яких буде практично безкоштовним. І Ворохта, і Трускавець розкинулися в живописних куточках Карпат — відпочинок у горах у будь-якому випадку включатиме прогулянки околицями курортів. Для гостей Трускавця безкоштовно проводиться коротка ознайомча екскурсія найпопулярнішими пам'ятками курорту. А гостям Ворохти достатньо просто вийти з готелю, щоб опинитися в оточенні лісів, що спускаються до міста. Неподалік від готелю розташовані старовинний міст-віадук, одна з найвідоміших пам'яток Ворохти, та дерев'яна церква. 

Крім того, в межах турів мережі "Відпочинок 365" можна відвідати найпопулярніші міста в Карпатах восени, проживання в яких обійшлося б дорого. Так, для гостей Ворохти проводяться поїздки до найвідомішого і найбільшого курорту Карпатського регіону — Буковеля. Під час екскурсії відвідувачі покатаються на мальовничій канатно-крісельній дорозі, оточеній горами, оглянуть весь курорт із найвищої гори Буковеля, а також відвідають музей "Перевернута хата" та етнопарк "Гуцул-ленд", присвячений народному побуту. 

Якщо ви вирішили зупинитися у Трускавці, отримаєте чудову нагоду відвідати Львів. При цьому поїздка буде максимально насиченою та економною, адже вам не доведеться шукати житло в місті. У межах турів до Карпат є кілька екскурсій до Львова, адже охопити всі пам'ятники міста за один день неможливо. Одна екскурсія ознайомча, маршрут проходить найзнаковішими місцями Міста Лева — Площею Ринок, старовинними соборами та Пороховою вежею. Друга екскурсія включає пам'ятники, які не були охоплені попереднім маршрутом: Личаківський цвинтар, Оперний театр та ін. Під час екскурсій доведеться сплатити лише за відвідування музеїв і подібних платних пам'яток, а також харчування у кафе. Трансфер та послуги екскурсовода безкоштовні. Крім того, в разі бронювання місця заздалегідь гості можуть купити тур у Карпати зі знижкою 30%. 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Відправити:
Теги: карпати
Ще по темі
Новини бізнесу
Read all news
Популярне
Останні новини
Всі новини
 