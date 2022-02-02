Какие бывают краски для авто: виды, как выбрать?

Прежде всего следует помнить, что краска на авто выполняет не только эстетическую, а и защитную функцию. Собственно, потому, лакокрасочное покрытие состоит из трех специализированных шаров, каждый из которых имеет свои задачи.
Грунты обеспечивают адгезию, устойчивость к коррозии и ровность поверхности.
При выборе эмали, которую чаще всего и называют краской, следует обращать внимание на всю технологию, а не только на конкретные характеристики одного продукта.
Бренд
Лучше всего брать продукцию того же бренда, что и грунт с лаком. Использование родных систем уменьшает риск возникновения дефектов и конфликтов между слоями.
Кроме того, разные бренды имеют свои ценовые диапазоны, преимущества и особенности в цветоподборе, а потому, при выборе краски, в первую очередь необходимо смотреть именно на производителя.
Как правило, магазины предлагают не один, а несколько брендов. К примеру, на Colormarket их 5.
Основа
Самыми популярными на рынке являются 3 вида:
Рекомендации технологов
У хороших поставщиков лакокрасочных материалов должен быть штат технологов, которые тестируют продукцию и могут подсказать вам что лучше подойдет для той или иной задачи. Их контакты удобно искать на сайтах магазинов. Также можно заполнить форму обратной связи.