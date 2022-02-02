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02.02.2022, 13:05

Какие бывают краски для авто: виды, как выбрать?

Цей матеріал також доступний українською
Какие бывают краски для авто: виды, как выбрать? - Фото

Прежде всего следует помнить, что краска на авто выполняет не только эстетическую, а и защитную функцию. Собственно, потому, лакокрасочное покрытие состоит из трех специализированных шаров, каждый из которых имеет свои задачи.

Грунты обеспечивают адгезию, устойчивость к коррозии и ровность поверхности.

  1. Эмаль прежде всего отвечает за визуальный вид автомобиля.
  2. Лак придает блеск, защищает кузов и другие слои от внешнего воздействия (Выгорания цвета на солнце, химических и физических нагрузок).

При выборе эмали, которую чаще всего и называют краской, следует обращать внимание на всю технологию, а не только на конкретные характеристики одного продукта.

Бренд

Лучше всего брать продукцию того же бренда, что и грунт с лаком. Использование родных систем уменьшает риск возникновения дефектов и конфликтов между слоями.

Кроме того, разные бренды имеют свои ценовые диапазоны, преимущества и особенности в цветоподборе, а потому, при выборе краски, в первую очередь необходимо смотреть именно на производителя.

Как правило, магазины предлагают не один, а несколько брендов. К примеру, на Colormarket их 5.

Основа

Самыми популярными на рынке являются 3 вида:

  1. Акрил, преимуществом которого является собственный блеск и скорость окраски
  2. Органика, которая требует лак для блеска, но позволяет создавать такие покрытия  как металлики и перламутры.
  3. Водники. Они могут все, что и органика, но используют воду в качестве растворителя и биндера, а потому значительно меньше загрязняют окружающую среду. Именно по этой причине, в Европе с 2007 года запрещено красить красками на органической основе.

Рекомендации технологов

У хороших поставщиков лакокрасочных материалов должен быть штат технологов, которые тестируют продукцию и могут подсказать вам что лучше подойдет для той или иной задачи. Их контакты удобно искать на сайтах магазинов. Также можно заполнить форму обратной связи.

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Теги: краски для авто, Colormarket
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