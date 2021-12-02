Какие кигуруми в моде в сезоне 2022

Мода изменчива. Сегодня в тренде юбки в пол, а еще совсем недавно модницы щеголяли в ультракоротком мини. Затрагивает ли изменчивость моды такую одежду, как кигуруми? Эти стильные мягкие пижамы, выполненные в виде героев мультфильмов и животных, нравятся и взрослым, и детям. Какие дизайны стоит выбрать на сезон 2021/2022?

Классика всегда в тренде

Как и в любом другом виде одежды в кигуруми тоже есть классические модели. Они остаются популярными независимо от смены сезонов. Один из них – Пикачу. Яркая желтая пижама подходит и девушкам, и парням всех возрастов.

Еще один популярный дизайн, не уступающий лидерских позиций новинкам – кигуруми Единорог. Это один из самых покупаемых кигуруми в мире. Яркая расцветка и стильный рог на капюшоне еще долго будут в тренде.

Радужный и звездный единороги, Пикачу, панды – самые популярные классические дизайны кигуруми. Но в сезоне 2021 в лидеры вырвались и новинки.

Какие кигуруми покупают чаще всего

Помимо классических моделей пижам в сезоне 2021-2022 спросом будут пользоваться такие герои, как:

Беззубик – стильный черный дракон с бесстрашным характером и лаконичным окрасом;

Корги – собачка, покорившая королей (такой костюм согреет зимними вечерами и станет актуальным нарядом для вечеринки);

Тигр – символ наступающего 2022 года сегодня как никогда популярен;

Енот – это животное в последние годы стало максимально популярным, что отразилось и в спросе на пижамы-кигуруми.

Популярностью у покупателей пользуются и такие дизайны как Стич, Винни Пух, олень, панда, заяц. Кигуруми, украшенные стильными элементами и выполненные в модных расцветках, также активно раскупаются потребителями.

Какие кигуруми чаще покупают – детские или взрослые?

Если в начале эры популярности кигуруми такие комбинезоны в большинстве случаев покупали для детей, то сегодня тенденции изменились. Все больше взрослых пользователей предпочитают заказать кигуруми для себя или на подарок друзьям. Спросом пользуются модели на разный рост, вплоть до самых больших и объемных изделий. Причина такой популярности кигуруми у взрослых проста – такая одежда многофункциональна и помогает вызвать положительные эмоции как у владельца, так и у окружающих. Папа, одетый в яркий кигуруми, обязательно вызовет улыбку и детей, а мама в костюме единорога точно станет "своей" в любой детской забаве.

Кигуруми стали популярным решением для посещения костюмированных вечеринок, маскарадов. Они помогают решить самых сложный вопрос – "что надеть?". Нет необходимости тратить деньги на приобретение дорогого наряда, который "выйдет в свет" лишь один раз. Кигуруми можно носить каждый день! Дома такой карнавальный костюм тоже будет актуален.

Какому дизайну отдать предпочтение

Выбирая кигуруми в преддверии нового 2022 года обратите внимание на тематические костюмы. Это разными варианты тигров и тигриц – символа наступающего года. В хороводе вокруг елки будут интересно смотреться разноцветные единороги, звездные панды, яркие герои мультфильмов. Хотите удивить гостей? Подберите к кигуруми мягкие тапки на ноги, выполненные в форме лап. Они дополнят вашу пижаму и в комплексе с надетым капюшоном помогут достичь Вау-эффекта от костюма. Нет конкретных рекомендаций по выбору костюма. Подбирайте индивидуально, с учетом собственных предпочтений, пожеланий, вкуса. А лучше – соберитесь с друзьями и обсудите концепцию вечеринки, подобрав кигуруми для каждого из участников. Тем более, наряды можно сразу и заказать, не откладывая покупку на потом.