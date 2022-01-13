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13.01.2022, 15:19

Какие мопеды и скутеры в 2022 году нужно регистрировать в Украине

Цей матеріал також доступний українською
Какие мопеды и скутеры в 2022 году нужно регистрировать в Украине - Фото

У мотолюбителей существует миф: если на трассу не выезжать – то можно мопед или скутер не регистрировать. И у нас плохие новости для счастливых владельцев этих транспортных средств.

Мопеды и скутеры очень популярны. Относительно невысокая цена на транспорт (по сравнению с мотоциклами), возможность найти любые запчасти на китайские мопеды, легкость управления, экономичность в эксплуатации. Поэтому люди их все чаще покупают и не задумываются, что это полноценный участник дорожного движения.

Согласно правилам дорожного движения все механические транспортные средства должны быть обязательно зарегистрированы в течение 10 дней после их приобретения, получения или переоборудования (п.п.30.1), а управление транспортным средством, не имеющим регистрации – запрещено (п.п. 2.9).

Так нужно ли регистрировать мопед/скутер?

Спойлер – да.

Мы в Motozilla поддерживаем ответственное управление любым транспортным средством и заботимся о своей безопасности и безопасности всех участников дорожного движения.

Чтобы убедиться окончательно, нужно разобраться в названиях и формулировках. Следовательно, механическое транспортное средство – транспортное средство, движущееся с помощью двигателя. Этот термин распространяется на все: и тракторы, и самоходные машины и механизмы, и троллейбусы, и все транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт. Мопед (по ПДД) — двухколесное транспортное средство, имеющее двигатель с рабочим объемом до 50 см3 или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Поэтому мопед и скутер нужно регистрировать в сервисном центре, если у них двигатель внутреннего сгорания любой мощности или электродвигатель мощностью от 3 до 4 кВт. А когда у твоего байка мощность больше 4 кВт, тогда его нужно регистрировать в категории А – мотоциклы.

Какие документы нужны для регистрации?

Здесь все просто. С собой нужно иметь стандартный список документов:

  • паспорт;

  • ИНН;

  • договор купли-продажи;

  • сертификат соответствия транспортного средства

Регистрация стандартная и быстрая, а спокойствие от соблюдения правил ПДД – бесценно.

Штрафы за незарегистрированный скутер и мопед в Украине

Кстати, о покое. Если мопед или скутер не будет зарегистрирован и тебя остановит патруль, просто предупреждением не обойтись.

Конечно, все зависит от ситуации (читай – везение), и штраф за отсутствие регистрации транспортного средства может быть по следующим статьям:

  • 850 грн и ч.6 ст.121 КУоАП управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке (здесь даже мопед могут забрать на штрафплощадку);

  • 1700 грн и ч.7 ст.121 КУоАП повторное в течение года совершение нарушения предусмотрено ч.6 ст.121 КУоАП (штраф или даже общественные работы сроком от 30 до 40 часов, с изъятием транспортного средства или без такового).

Да-да, штрафы не маленькие – поэтому быстро исправляй ситуацию, если регистрации еще нет.

 

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Теги: скутеры, мопеды
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