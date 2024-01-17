Какой радиатор отопления лучше снимает конденсат из окна

Конденсат зимой на панорамных окнах – проблема, которая возникает довольно часто и беспокоит владельцев квартир, загородных домов.

Его не нужно игнорировать, поскольку при неблагоприятном микроклимате образуется плесень. Это отрицательно сказывается на здоровом и приводит к негативным последствиям. Для устранения конденсата из окон идеально подходят напольные конвекторы. О чем именно идет речь, расскажем дальше.

Виды отопительных приборов, препятствующих образованию конденсата на окнах

Для решения актуальной проблемы есть несколько вариантов. Это батареи отопления, которые устанавливают под панорамными окнами, а также радиаторы сбоку окна. Устройства отличаются высокой функциональностью и отлично выполняют поставленные задачи.

Вертикальные радиаторы

Вертикальные радиаторы - отопительные приборы, разработанные для создания комфортного микроклимата в помещениях. Для них характерен длительный срок эксплуатации, большой коэффициент теплоотдачи и стильный дизайн.

Для предупреждения возникновения конденсата на окнах подходит трубчатый вертикальный радиатор Arbonia Rohrenradiatoren. Особенности данной модели – ударопрочность, универсальность и хорошая теплоотдача.

Внутрипольные конвекторы

Это современные отопительные приборы, которые прекрасно себя зарекомендовали. Внутрипольные конвекторы встраивают в специальные ниши и используются по назначению. Их преимущества – незаметность под панорамными окнами, функциональность и тщательно продуманная конструкция. Чтобы на окнах не появлялся конденсат.

Рекомендуем обратить внимание на напольный конвектор Carrera MV – его особенности работа в режиме принудительной конвекции, высокая мощность и лаконичный дизайн.

Напольные конвекторы

Напольные конвекторы на ножках – отопительные приборы, которые широко используются для обогрева и для охлаждения воздуха. Главной особенностью является то, что устройства работают по принципу конвекции. Именно благодаря этому воздух постепенно нагревается и создается уютная обстановка. Напольные конвекторы состоят из корпуса, теплообменника и декоративной решетки. Холодный воздух нагревается и поднимается вверх. Процесс постоянно повторяется.

Среди напольных конвекторов на ножках стоит отметить модель: Carrera FR2W 150.175.1750 – устройство, отличающееся эффективностью и надежностью.

Низкие радиаторы

Низкие радиаторы – отопительные приборы, обогревающие помещение и снимающие конденсат с панорамных окон. Особенностью таких устройств является доступная цена, привлекательный внешний вид и долговечность. Низкие радиаторы часто устанавливают в частных домах и квартирах, а также других объектах.

На выбор представлены различные модели, среди которых особого внимания заслуживает: Betatherm Quantum BQH2 405*1000 – радиатор, который обеспечивает равномерное распределение воздуха и отличается оригинальным дизайном.

Теплый плинтус

Теплый плинтус – еще один вариант, о котором нужно упомянуть. Его устанавливают по периметру помещений с высокими потолками и большим количеством окон. Теплый плинтус бывает водяным и электрическим. К его особенностям относится эстетичный вид и равномерное распределение тепла по комнате. Недостаток – сложность монтажа.

В статье мы рассмотрели различные варианты, поэтому выбор оптимального решения значительно облегчается. Не забывайте, что с конденсатом нужно бороться и использовать для этого проверенные методы.