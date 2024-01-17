Який радіатор опалення краще знімає конденсат з вікна
ї не потрібно ігнорувати, оскільки при несприятливому мікрокліматі утворюється цвіль. Це негативно позначається на здоров'ї та призводить до негативних наслідків. Для усунення конденсату з вікон ідеально підходять підлогові конвектори. Про що саме йде мова, розповімо далі.
Види опалювальних приладів, що перешкоджають утворенню конденсату на вікнах
Для вирішення актуальної проблеми є кілька варіантів. Це батареї опалення представлені на сайті kanalniki.com.ua, які встановлюють під панорамними вікнами. Пристрої відрізняються високою функціональністю та чудово виконують поставлені завдання.
Підлогові конвектори
Підлогові конвектори на ніжках – опалювальні прилади, які широко використовуються для обігріву та для охолодження повітря. Головною особливістю є те, що пристрої працюють по принципу конвекції. Саме завдяки цьому повітря рівномірно нагрівається та створюється затишна обстановка. Підлогові конвектори складаються з корпуса, теплообмінника та декоративної решітки. Холодне повітря нагрівається та піднімається вгору. Процес постійно повторюється.
Серед підлогових конвекторів на ніжках варто відмітити модель: Carrera FR2W 150.175.1750 – пристрій, який відрізняється ефективністю та надійністю.
Низькі радіатори
Низькі радіатори – опалювальні прилади, які обігрівають приміщення та знімають конденсат з панорамних вікон. До особливостей таких пристроїв належить доступна ціна, привабливий зовнішній вигляд та довговічність. Низькі радіатори часто встановлюють в приватних будинках та квартирах, а також на інших об’єктах.
На вибір представлені різні моделі, серед яких на окрему увагу заслуговує: Betatherm Quantum BQH2 405*1000 – радіатор, який забезпечує рівномірний розподіл повітря та відрізняється оригінальним дизайном.
Внутрішньопідлогові конвектори
Це сучасні опалювальні прилади, які чудово себе зарекомендували. Внутрішньопідлогові конвектори вбудовують в спеціальні ніші та використовують за призначенням. Їхні переваги – непомітність під панорамними вікнами, функціональність та ретельно продумана конструкція. Щоб на вікнах не з’являвся конденсат.
Рекомендуємо звернути увагу на підлоговий конвектор Carrera MV – його особливості робота в режимі примусової конвекції, висока потужність та лаконічний дизайн.
Вертикальні радіатори
Вертикальні радіатори – опалювальні прилади, розроблені для створення комфортного мікроклімату в приміщеннях. Для них характерний тривалий термін експлуатації, великий коефіцієнт тепловіддачі та стильний дизайн.
Для упередження виникнення конденсату на вікнах підходить трубчастий вертикальний радіатор Arbonia Rohrenradiatoren. Особливості даної моделі – удароміцність, універсальність та хороша тепловіддача.
Теплий плінтус
Теплий плінтус – ще один варіант, про який потрібно згадати. Його встановлюють по периметру приміщень з високими стелями та великою кількістю вікон. Теплий плінтус буває водяним та електричним. До його особливостей належить естетичний вигляд та рівномірний розподіл тепла по кімнаті. Недолік – складність монтажу.
В статті ми розглянули різні варіанти, тому вибір оптимального рішення значно полегшується. Не забувайте про те, що з конденсатом потрібно боротись та використовувати для цього перевірені методи.