"Киевлинза" получила награду Ukrainian Business Award в номинации "Бизнес года 2023"

Оптическая сеть "Киевлинза" завоевала доверие и признание на украинском рынке в течение многих лет. Основанная в 2007 году, эта сеть оптик стала настоящей иконой в отрасли и всегда стремится предоставить высокое качество обслуживания и продуктов своим клиентам.

Это долгое время в области оптики позволило ей установить собственный стандарт качества и получить большое количество благодарных клиентов. Одним из основных преимуществ Киевлинза является заботливое и индивидуальное обслуживание клиентов. Каждый клиент ценится и окружается вниманием. Профессиональная команда специалистов всегда готова предоставить консультацию и помощь в подборе оптического решения, лучше всего отвечающего потребностям клиента.

За последние 2 года Киевлинза признана лучшей сетью страны по версии премии "Выбор страны", а также получила "Знак качества "Высшая проба", что свидетельствует о безупречной работе, чрезвычайной команде профессионалов и безупречной репутации компании и качестве во всех аспектах ее деятельности. Эта награда отражает приверженность компании высоким стандартам качества и обеспечению лучших оптических решений для всех своих клиентов, а также подчеркивает ее передовой подход к онлайн-обслуживанию клиентов с использованием новейших технологий для облегчения общения и обслуживания клиентов.

Одним из основных отличий успеха "Киевлинза" в этом году является награда Ukrainian Business Award в номинации "Бизнес года 2023". Эта награда свидетельствует о высокой степени признания компании, ее способности добиваться отличных результатов и выделиться на фоне других бизнесов. Это важный шаг вперед, подтверждающий профессионализм и способность команды.

Однако награды – это лишь одна страница успеха "Киевлинза". Компания всегда стремится развивать свой бизнес и улучшать обслуживание клиентов. Важным шагом в этом направлении являлось создание собственной торговой марки оптических продуктов. Эта инициатива позволила компании быть более независимой и обеспечить своим клиентам еще большее разнообразие высококачественных продуктов по доступной цене. Собственная торговая марка стала символом надежности и качества, которому доверяют сотни тысяч клиентов. Кроме того, в 2022 году продукты собственной торговой марки SOLENTE™ были признаны "Оптическими изделиями года", что свидетельствует о наивысшем уровне профессиональности и качестве продукции. Компания всегда ставит перед собой задачу предоставлять клиентам лучшие оптические изделия, и эта награда подтверждает ее успех в достижении этой цели.

"Киевлинза" – это не просто оптическая сеть, это ваш партнер в мире оптики, который всегда стремится добиться высочайших стандартов качества и удовлетворения потребностей своих клиентов. Инновации, достижения и преданность качеству – это то, что делает "Киевлинза" настоящим лидером в области оптики. Для тех, кто ценит свое зрение и ищет самые лучшие оптические решения и продукты, "Киевлинза" – это очевидный выбор.