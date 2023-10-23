UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
23.10.2023, 15:10

"Киевлинза" получила награду Ukrainian Business Award в номинации "Бизнес года 2023"

Цей матеріал також доступний українською
"Киевлинза" получила награду Ukrainian Business Award в номинации "Бизнес года 2023" - Фото

За последние 2 года Киевлинза признана лучшей сетью страны по версии премии "Выбор страны", а также получила "Знак качества "Высшая проба"

Оптическая сеть "Киевлинза" завоевала доверие и признание на украинском рынке в течение многих лет. Основанная в 2007 году, эта сеть оптик стала настоящей иконой в отрасли и всегда стремится предоставить высокое качество обслуживания и продуктов своим клиентам.

Это долгое время в области оптики позволило ей установить собственный стандарт качества и получить большое количество благодарных клиентов. Одним из основных преимуществ Киевлинза является заботливое и индивидуальное обслуживание клиентов. Каждый клиент ценится и окружается вниманием. Профессиональная команда специалистов всегда готова предоставить консультацию и помощь в подборе оптического решения, лучше всего отвечающего потребностям клиента.

За последние 2 года Киевлинза признана лучшей сетью страны по версии премии "Выбор страны", а также получила "Знак качества "Высшая проба", что свидетельствует о безупречной работе, чрезвычайной команде профессионалов и безупречной репутации компании и качестве во всех аспектах ее деятельности. Эта награда отражает приверженность компании высоким стандартам качества и обеспечению лучших оптических решений для всех своих клиентов, а также подчеркивает ее передовой подход к онлайн-обслуживанию клиентов с использованием новейших технологий для облегчения общения и обслуживания клиентов.

Одним из основных отличий успеха "Киевлинза" в этом году является награда Ukrainian Business Award в номинации "Бизнес года 2023". Эта награда свидетельствует о высокой степени признания компании, ее способности добиваться отличных результатов и выделиться на фоне других бизнесов. Это важный шаг вперед, подтверждающий профессионализм и способность команды.

Однако награды – это лишь одна страница успеха "Киевлинза". Компания всегда стремится развивать свой бизнес и улучшать обслуживание клиентов. Важным шагом в этом направлении являлось создание собственной торговой марки оптических продуктов. Эта инициатива позволила компании быть более независимой и обеспечить своим клиентам еще большее разнообразие высококачественных продуктов по доступной цене. Собственная торговая марка стала символом надежности и качества, которому доверяют сотни тысяч клиентов. Кроме того, в 2022 году продукты собственной торговой марки SOLENTE™ были признаны "Оптическими изделиями года", что свидетельствует о наивысшем уровне профессиональности и качестве продукции. Компания всегда ставит перед собой задачу предоставлять клиентам лучшие оптические изделия, и эта награда подтверждает ее успех в достижении этой цели.

"Киевлинза" – это не просто оптическая сеть, это ваш партнер в мире оптики, который всегда стремится добиться высочайших стандартов качества и удовлетворения потребностей своих клиентов. Инновации, достижения и преданность качеству – это то, что делает "Киевлинза" настоящим лидером в области оптики. Для тех, кто ценит свое зрение и ищет самые лучшие оптические решения и продукты, "Киевлинза" – это очевидный выбор.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Ukrainian Business Award, Киевлинза
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 