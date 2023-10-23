"Київлінза" отримала нагороду Ukrainian Business Award в номінації "Бізнес року 2023"

Оптична мережа "Київлінза" завоювала довіру та визнання на українському ринку протягом багатьох років. Заснована в 2007 році, ця мережа оптик стала справжньою іконою в галузі і завжди прагне надавати найвищу якість обслуговування та продуктів своїм клієнтам.

Цей довгий час у галузі оптики дозволив їй встановити власний стандарт якості та здобути велику кількість вдячних клієнтів. Однією з основних переваг "Київлінза" є турботливе та індивідуальне обслуговування клієнтів. Кожен клієнт цінується та оточується увагою. Професійна команда фахівців завжди готова надати консультацію та допомогу в підборі оптичного рішення, яке найкраще відповідає потребам клієнта.

За останні 2 роки Київлінза визнана кращою мережею країни за версією премії "Вибір країни", а також отримала "Знак якості "Вища проба", що свідчить про бездоганну роботу, надзвичайну команду професіоналів і бездоганну репутацію компанії та якість у всіх аспектах її діяльності, що працює на благо клієнтів. Ця нагорода відображає відданість компанії високим стандартам якості та забезпеченню найкращих оптичних рішень для всіх своїх клієнтів, а також підкреслює її передовий підхід до онлайн обслуговування клієнтів з використанням новітніх технології для полегшення спілкування та обслуговування клієнтів.

Однією з цьогорічних основних відзнак успіху "Київлінза" є нагорода Ukrainian Business Award в номінації "Бізнес року 2023". Ця нагорода свідчить про високий ступінь визнання компанії, її здатність досягати відмінних результатів та виокремитися на тлі інших бізнесів. Це важливий крок вперед, який підтверджує професіоналізм та здібності команди.

Однак, нагороди – це лише одна сторінка успіху "Київлінза". Компанія завжди прагне розвивати свій бізнес та покращувати обслуговування клієнтів. Важливим кроком у цьому напрямку була створення власної торгової марки оптичних продуктів. Ця ініціатива дозволила компанії бути більш незалежною та забезпечити своїх клієнтів ще більшим різноманіттям високоякісних продуктів за доступною ціною. Власна торгова марка стала символом надійності та якості, якій довіряють сотні тисяч клієнтів. Крім того, у 2022 році продукти власної торгівельної марки SOLENTE™ були визнані "Оптичними виробами року", що свідчить про найвищий рівень професійності та якості її продукції. Компанія завжди ставить перед собою завдання надавати клієнтам лише найкращі оптичні вироби, і ця нагорода підтверджує її успіх у досягненні цієї мети.

"Київлінза" – це не просто оптична мережа, це ваш партнер у світі оптики, який завжди прагне досягти найвищих стандартів якості та задоволення потреб своїх клієнтів. Інновації, досягнення та відданість якості – це те, що робить "Київлінза" справжнім лідером у галузі оптики. Для тих, хто цінує свій зір і шукає найкращі оптичні рішення та продукти, "Київлінза" – це очевидний вибір.