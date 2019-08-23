Киевский марафон прошел в рамках рейтинга AbbottWMM

Wizz Air Kyiv City Marathon стал квалификационным забегом в глобальном рейтинге Abbott World Marathon Majors (AbbottWMM) Wanda Age Group World Rankings. Результаты всех бегунов в возрасте от 40 лет будут учтены при составлении глобального рейтинга второго квалификационного периода, который пройдет с 30 сентября 2019 года по 11 октября 2020 года. Самые быстрые бегуны смогут принять участие в чемпионате мира AbbottWMM Wanda Age Group, который состоится весной 2021 года.

Чтобы принять участие в чемпионате мира AbbottWMM Wanda Age Group 2021 года (место проведения которого будет объявлено в следующем году), в общем рейтинге бегуна в его возрастной группе будут учитываться максимум два старта в квалификационном периоде. Участники квалификационного забега AbbottWMM Wanda Age Group World Ranking заработают баллы в соответствии с их возрастом, временем и полом в следующих возрастных группах для мужчин и женщин: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+.

В этом году Wizz Air Kyiv City Marathon, который уже 10 лет подряд организовывает компания Run Ukraine, получил статус квалификационного забега. Это означает, что результаты бегунов в возрасте 40+, которые примут участие в 10-м юбилейном Киевском марафоне 6 октября, будут включены в глобальный рейтинг 2019-2020 годов. Участники должны создать свой профиль на www.abbottwmm.com, чтобы иметь возможность попасть на чемпионат мира.

“Мы рады стать одним из квалификационных событий в рамках рейтинга AbbottWMM Wanda Age Group World Rankings. Это открывает огромные возможности как для киевского марафона, так и для Украины. Международный имидж нашей страны на международной арене среди топовых всемирных стартов возрастает с каждым годом. Киевский марафон вышел на новый уровень признания, и мы не планируем останавливаться на этом” , – прокомментировал Дмитрий Черницкий, генеральный менеджер Run Ukraine.

Тим Хадзима, исполнительный директор Abbott World Marathon Majors, считает, что новая система квалификаций привлечет больше бегунов со всего мира в семью марафонов “большой шестерки”: “Каждый год более 125 тысяч бегунов в возрасте старше 40 лет принимают участие в Abbott World Marathon Majors, и новый глобальный рейтинг для возрастных групп позволит еще большему количеству бегунов получить признание на мировой арене. Мы гордимся тем, что сотрудничаем со всеми нашими партнерами, чтобы вывести марафонский бег в возрастных группах на новый уровень и отметить достижения этих ежедневных чемпионов”.

Поскольку второй квалификационный период глобального рейтинга заканчивается 11 октября 2020 года (с окончанием XIII серии AbbottWMM), у участников, участвующих в марафоне Wizz Air Kyiv City Marathon, есть два шанса - в этом и следующем году - заработать баллы для рейтинга. Будьте готовы поехать далеко, чтобы воспользоваться лучшим шансом попасть на чемпионат мира

Abbott World Marathon Majors - это серия из шести самых больших и самых известных марафонов в мире, в которую входят марафоны Токио, Бостон, Лондон, Берлин, Чикаго и Нью-Йорк, которые также называют “мейджорами”.

Для получения дополнительной информации о глобальном рейтинге AbbottWMM Wanda Age Group World Rankings, посетите сайт www.abbottwmm.com