Ключевые тренды дизайна ванной комнаты в 2020 году

Несмотря на то, что институт Pantone выбрал главным цветом 2020 года классический синий, дизайнеры интерьера в один голос кричат о том, что ходовым оттенком в оформлении именно ванной комнаты должен стать зеленый. Этот универсальный оттенок, ассоциируется в наших головах с природой и темой эко, которая на сегодняшний день невероятно актуальна во всем мире. Такой выбор в плане колористики только на пользу заказчикам, так как все материалы в данном цвете, которые могут понадобиться в процессе ремонта, широкодоступны. Хотите зеленую плитку — пожалуйста, нужны элементы текстиля травяного оттенка — без проблем, даже салатовая сантехника сегодня далеко не проблема. Чтобы разбавить преобладающую зеленую гамму можно использовать натуральные оттенки светлых пород дерева, а также нейтральный белый. Используя такие цвета можно создать идеальный интерьер, как для просторной, так и для компактной ванной комнаты.

Если хотите, чтобы санузел принадлежал к конкретному стилю, то вы должны знать, что самыми топовыми в 2020 году станут минимализм, лофт и скандинавский стиль. Сопоставив все характеристики стилей и тенденции 2020 года можно сказать, что традиционный скандинавский стиль с его практичностью, экологичностью и холодными оттенками с преобладающей синевой – идеальный вариант. Лофт подкупает своей неординарностью. Несмотря на то, что этот стиль достаточно давно присутствует "на рынке", лофт по-прежнему вызывает восторг и удивление. Лампочки Эдисона, открытые коммуникации и бетон, по отдельности могут и не смотреться, но картинка в целом задает определенное настроение в комнате и хорошо демонстрирует отличный вкус заказчиков. Минимализм хорошо передает настроение современности - минимум мебели и максимум свободного пространства.

Оформление в стиле смарт включает использование системы умный дом, сконструированной по последнему слову техники и другие предметы интерьера, оснащенные современными технологиями. Незапотевающее зеркало, свет, включающийся при открывании двери, термостаты на кранах, душевая или ванная оснащенная оборудованием для ароматерапии, массажа, с эффектом сауны и т.д. Данные технологии должны не только повысить уровень комфорта использования сантехники в ванной, но и упростить уход за санузлом. В целом, главная цель - в совмещении тематики природы и натуральности вместе с возможностями hi-tech.

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