Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
11.09.2020, 15:40

KMW Global Marathon откроется национальной дискуссией. Объявлены спикеры

KMW Global Marathon откроется национальной дискуссией. Объявлены спикеры - Фото

Мероприятие откроется 14 сентября национальной секцией «Сила креатива. Как построить стойкую экосистему аудиовизуального бизнеса в Украине»

Уже через 5 дней стартует 10-ый международный форум KYIV MEDIA WEEK Global Marathon, который организовывает компания Media Resources Management, в этом году – при поддержке Украинского культурного фонда – форум пройдет в онлайн-формате и участие в нем будет абсолютно бесплатным из любой точки мира; регистрация продолжается.

Мероприятие откроется 14 сентября, в понедельник, в 10:00, национальной секцией «Сила креатива. Как построить стойкую экосистему аудиовизуального бизнеса в Украине», которая будет посвящена аналитическому обзору украинской медиаиндустрии в ключевых событиях, кейсах и цифрах. В панельной дискуссии примут участие: Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины; Виктория Ярмощук, CEO FILM.UA Group; Евгений Бондаренко, директор холдинга «Медиа Группа Украина»; Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO. Модерировать дискуссию будет Анастасия Рахманина, главная редакторка Media Business Reports (MBR) – ведущего украинского информационно-аналитического издания и партнера форума.

Темой для обсуждения станет объединение игроков медиаиндустрии при помощи общей стратегии развития и формирование эффективной экосистемы отрасли на национальном уровне с целью занятия Украиной уверенных позиций на международном рынке. Украина доказала свою конкурентоспособность успешными кейсами; бесспорными являются ее преимущества перед другими странами в производстве контента – это выгодное географическое расположение и разнообразие локаций для съемок, обновленная законодательная база и запуск системы cash rebates, развитая сеть компаний, обеспечивающих наивысшее качество создания и дистрибуции контента, уникальные таланты с неординарными идеями и историями. Так почему же еще преждевременно говорить о стабильном развитии аудиовизуальной индустрии в Украине, даже не взирая на ограничения, введенные для борьбы с COVID-19? Как наша страна может стать надежным игроком на мировой индустриальной карте? Спикеры вместе будут искать ответы на эти вопросы и попытаются очертить все составляющие, необходимые для формирования эффективной бизнес-системы в украинской индустрии контента.

Национальная дискуссия откроет 10-й юбилейный KYIV MEDIA WEEK Global Marathon, а далее в программе – исчерпывающие аналитические обзоры медиаиндустрий Азии, Восточной, Центральной и Западной Европы, Великобритании, США и Канады, а также Латинской Америки. К программе присоединятся истинные звезды глобальной аудиовизуальной отрасли из разных уголков планеты.

Регистрация: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Участие в онлайн-форуме – бесплатно.

Следите за нашими новостями в соцсетях: Facebook, Instagram

Media Business Reports (MBR) – главный информационно-аналитический партнер KYIV MEDIA WEEK и платформа онлайн-трансляции форума.

Генеральный партнер KMW Канал «Украина».

Международный форум KYIV MEDIA WEEK (далее – KMW) – крупнейший медиафорум Центральной и Восточной Европы, главное медийное событие в Украине, объединяющее международный рынок контента и ряд эксклюзивных B2B-мероприятий. KMW проводится в Киеве с 2011-го ежегодно и является платформой для продуктивного общения ключевых игроков медиабизнеса стран нашего региона с коллегами и партнерами со всего мира: каждый год KMW собирает участников из более чем 35 стран. В 2020-м форум состоится в онлайн-формате в связи с карантинными ограничениями.

Отправить:
Распечатать:
Теги: KMW Global Marathon
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 