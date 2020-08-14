Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
14.08.2020, 12:45

KMW Global Marathon: секция Центральная и Западная Европа, Великобритания

KMW Global Marathon: секция Центральная и Западная Европа, Великобритания - Фото

Будут представлены аналитический обзор, ключевые события, факты, цифры

14 сентября | 14:40 – 15:30

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/ 

Участие в онлайн-марафоне – бесплатное

Регистрация: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

Ведущая британская аналитическая компания Ampere Analysis присоединяется к KYIV MEDIA WEEK Global Marathon и 14 сентября представит обзор аудиовизуальной индустрии Центральной, Западной Европы и Соединенного Королевства 2020 года.

В рамках секции будет рассмотрено влияние пандемии на пять крупнейших медиарынков, в частности Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, а также стран Североевропейского региона. Благодаря новейшим исследованиям и инсайдерской индустриальной информации, имеющейся у Ampere Analysis, участники KMW GM узнают, как производители контента находят инновационные пути работы в период карантина, продолжая снимать новые шоу, сериалы и форматы и выводить их на локальный и международный рынки.

По приглашению Гайя Биссона (Guy Bisson), исполнительного директора Ampere Analysis и ведущего аналитика телерынков к обсуждению этих вопросов присоединятся:  Лукас Грин (Lucas Green), директор по контенту Banijay Group, крупнейшего международного производителя контента, объединяющего более 120 компаний по всему миру, Флориан Камгубер (Florian Kamhuber), исполнительный продюсер и сценарист ведущей немецкой медиакомпании NEUESUPER, Филиппа Валлестам (Filippa Wallestam), контент-директор Nordic Entertainment Group (NENT), североевропейской медиакомпании, в составе которой 30 продакшн-студий.

 «2020 стал годом вызовов для производителей контента и ТВ-сферы во всем мире, однако индустрия развлечений все же нашла способы доказать, что жизнь продолжается и, вопреки карантину, выпустить в эфир ряд новых интересных продуктов. Несмотря на существенное сокращение производства во время карантина, возросло количество шоу, касающихся COVID-тематики, которые вцелом восстановили объемы рынка. А пока индустрия делает первые шаги, возвращаясь к нормальной жизни, я попытаюсь оценить ситуацию изнутри и пообщаюсь с ключевыми инсайдерами отрасли о трендах и приобретенных навыках», – говорит Гай Биссон.

Ampere Analysis – ведущая аналитическая компания,  основанная в 2014 году в Лондоне. Исследования компании сочетаюют углубленный финансовый и KPI-анализ производительности компаний, создание детального портрета потребителя, всесторонний обзор рынка ТВ- и кинопроектов, что предоставляет ее клиентам полную и четкую картину мировых рынков медиаконтента. Среди клиентов Ampere – киностудии, телекоммуникационные и Pay TV операторы, поставщики технологий и инфраструктуры, OTT-платформы, спортивные федерации правообладатели, медиагруппы и инвестиционные банки.

Все зарегистрированные зрители KMW в октябре получат White Pater – документ, в котором будет собрана самая интересная и важная информация, выводы презентаций и дискуссий региональных секций KMW, а также результаты всех исследований, проводимых международными и локальными агентствами специально для KMW.

Media Business Reports (MBR)  является главным информационно-аналитическим партнером KMW Global Marathon и платформой онлайн-трансляции форума.

KYIV MEDIA WEEK Global Maraton подготовлен компанией MRM при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.

Секция «Центральная и Западная Европа, Великобритания: аналитический обзор, ключевые события, факты, цифры» подготовлена при поддержке Европейского Союза. Ее содержание является исключительной ответственностью организаторов и не обязательно отражает позицию Европейского Союза.

Генеральный партнер KYIV MEDIA WEEK Global Marathon – канал «Украина».

KYIV MEDIA WEEK Global Marathon

14 сентября 2020, 10:00–19:00

В 2020 году участие в онлайн-марафоне – БЕСПЛАТНО

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Регистрация: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

Следите за нашими новостями в соцсетях: Facebook, Instagram

Контакты для СМИ: pr@mrm.ua

Международный форум KYIV MEDIA WEEK (далее – KMW) – крупнейший медиафорум Центральной и Восточной Европы, главное медийное событие в Украине, объединяющее международный рынок контента и ряд эксклюзивных B2B-мероприятий. KMW проводится ежегодно в Киеве с 2011 года и является платформой для продуктивного общения ключевых игроков медиабизнеса стран нашего региона с коллегами и партнерами по всему миру: ежегодно KMW собирает участников из более чем 35 стран мира. В 2020 году форум состоится в онлайн-формате в связи с карантинными ограничениями.

Сайт: kyivmediaweek.com

Facebook: https://www.facebook.com/kyivmediaweek/

Media Resources Management – первая в Украине консалтинговая компания, которая с 2005 года предоставляет комплексные услуги в сфере аудиовизуальной индустрии и медиа, придерживаясь высоких мировых стандартов. Сферы компетенции MRM: управление медиапроектами, комплексный консалтинг в медиаотрасли, маркетинговые исследования, медийная бизнес-аналитика, фандрайзинг, GR, информационно-аналитическая периодика, организация международных мероприятий, комплексное сопровождение для выхода на международный рынок, отраслевые СМИ, публикация специализированной профессиональной литературы, образовательные проекты, B2B ивент-менеджмент, развитие теле- и киноиндустрии в Украине и странах СНГ, а также представительство интересов локального медиарынка на международном уровне.

Cайт: mrm.ua

Facebook: https://www.facebook.com/mediaresourcesmanagement/

Украинский культурный фонд – государственное учреждение, созданное в 2017 году как новая модель предоставления на конкурсной основе государственной поддержки и продвижения инициатив в сфере культуры и креативных индустрий. Деятельность Фонда, в соответствии с действующим законодательством, является неотъемлемой частью политики и определенных приоритетов деятельности Министерства культуры и информационной политики Украины. 

Cайт: https://ucf.in.ua   

Facebook: https://www.facebook.com/ucf.ua/

Представительство Европейского Союза в Украине имеет статус дипломатической миссии и официально представляет Европейский Союз в Украине. Кроме того, Представительство способствует политическим и экономическим связям между Украиной и Европейским Союзом путем поддержки эффективного диалога с правительственными учреждениями и повышения осведомленности о Европейском Союзе, его учреждениях и программах.

Сайт: https://eeas.europa.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine

Телеканал «Украина» – генеральный партнер KYIV MEDIA WEEK Global Marathon «Украина» – ведущий национальный телеканал страны. По итогам 2019 года занимает 1-е место в рейтинге общенациональных каналов по основным аудиториям. По аудитории 18-54 (50 тыс. +) средняя доля (shr, %) канала «Украина» в 2019 году составила 11%, рейтинг (rat, %) – 1,37%. В эфире телеканала представлены разные жанры телевизионного контента: информационные программы, социальные ток-шоу, сериалы, развлекательные проекты, футбольные трансляции. Канал успешно развивает международную дистрибуцию контента: его программы и сериалы сегодня доступны более чем на 100 территориях.

Cайт: https://kanalukraina.tv/

Facebook: https://www.facebook.com/kanalukraina/   

Отправить:
Распечатать:
Теги: KMW Global Marathon
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 