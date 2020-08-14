KMW Global Marathon: секция Центральная и Западная Европа, Великобритания

14 сентября | 14:40 – 15:30

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Участие в онлайн-марафоне – бесплатное

Регистрация: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

Ведущая британская аналитическая компания Ampere Analysis присоединяется к KYIV MEDIA WEEK Global Marathon и 14 сентября представит обзор аудиовизуальной индустрии Центральной, Западной Европы и Соединенного Королевства 2020 года.

В рамках секции будет рассмотрено влияние пандемии на пять крупнейших медиарынков, в частности Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, а также стран Североевропейского региона. Благодаря новейшим исследованиям и инсайдерской индустриальной информации, имеющейся у Ampere Analysis, участники KMW GM узнают, как производители контента находят инновационные пути работы в период карантина, продолжая снимать новые шоу, сериалы и форматы и выводить их на локальный и международный рынки.

По приглашению Гайя Биссона (Guy Bisson), исполнительного директора Ampere Analysis и ведущего аналитика телерынков к обсуждению этих вопросов присоединятся: Лукас Грин (Lucas Green), директор по контенту Banijay Group, крупнейшего международного производителя контента, объединяющего более 120 компаний по всему миру, Флориан Камгубер (Florian Kamhuber), исполнительный продюсер и сценарист ведущей немецкой медиакомпании NEUESUPER, Филиппа Валлестам (Filippa Wallestam), контент-директор Nordic Entertainment Group (NENT), североевропейской медиакомпании, в составе которой 30 продакшн-студий.

«2020-й стал годом вызовов для производителей контента и ТВ-сферы во всем мире, однако индустрия развлечений все же нашла способы доказать, что жизнь продолжается и, вопреки карантину, выпустить в эфир ряд новых интересных продуктов. Несмотря на существенное сокращение производства во время карантина, возросло количество шоу, касающихся COVID-тематики, которые вцелом восстановили объемы рынка. А пока индустрия делает первые шаги, возвращаясь к нормальной жизни, я попытаюсь оценить ситуацию изнутри и пообщаюсь с ключевыми инсайдерами отрасли о трендах и приобретенных навыках», – говорит Гай Биссон.

Ampere Analysis – ведущая аналитическая компания, основанная в 2014 году в Лондоне. Исследования компании сочетаюют углубленный финансовый и KPI-анализ производительности компаний, создание детального портрета потребителя, всесторонний обзор рынка ТВ- и кинопроектов, что предоставляет ее клиентам полную и четкую картину мировых рынков медиаконтента. Среди клиентов Ampere – киностудии, телекоммуникационные и Pay TV операторы, поставщики технологий и инфраструктуры, OTT-платформы, спортивные федерации правообладатели, медиагруппы и инвестиционные банки.

Все зарегистрированные зрители KMW в октябре получат White Pater – документ, в котором будет собрана самая интересная и важная информация, выводы презентаций и дискуссий региональных секций KMW, а также результаты всех исследований, проводимых международными и локальными агентствами специально для KMW.

Media Business Reports (MBR) является главным информационно-аналитическим партнером KMW Global Marathon и платформой онлайн-трансляции форума.

KYIV MEDIA WEEK Global Maraton подготовлен компанией MRM при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.

Секция «Центральная и Западная Европа, Великобритания: аналитический обзор, ключевые события, факты, цифры» подготовлена при поддержке Европейского Союза. Ее содержание является исключительной ответственностью организаторов и не обязательно отражает позицию Европейского Союза.

Генеральный партнер KYIV MEDIA WEEK Global Marathon – канал «Украина».

KYIV MEDIA WEEK Global Marathon

14 сентября 2020, 10:00–19:00

В 2020 году участие в онлайн-марафоне – БЕСПЛАТНО

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Регистрация: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

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Контакты для СМИ: pr@mrm.ua

Международный форум KYIV MEDIA WEEK (далее – KMW) – крупнейший медиафорум Центральной и Восточной Европы, главное медийное событие в Украине, объединяющее международный рынок контента и ряд эксклюзивных B2B-мероприятий. KMW проводится ежегодно в Киеве с 2011 года и является платформой для продуктивного общения ключевых игроков медиабизнеса стран нашего региона с коллегами и партнерами по всему миру: ежегодно KMW собирает участников из более чем 35 стран мира. В 2020 году форум состоится в онлайн-формате в связи с карантинными ограничениями.

Сайт: kyivmediaweek.com

Facebook: https://www.facebook.com/kyivmediaweek/

Media Resources Management – первая в Украине консалтинговая компания, которая с 2005 года предоставляет комплексные услуги в сфере аудиовизуальной индустрии и медиа, придерживаясь высоких мировых стандартов. Сферы компетенции MRM: управление медиапроектами, комплексный консалтинг в медиаотрасли, маркетинговые исследования, медийная бизнес-аналитика, фандрайзинг, GR, информационно-аналитическая периодика, организация международных мероприятий, комплексное сопровождение для выхода на международный рынок, отраслевые СМИ, публикация специализированной профессиональной литературы, образовательные проекты, B2B ивент-менеджмент, развитие теле- и киноиндустрии в Украине и странах СНГ, а также представительство интересов локального медиарынка на международном уровне.

Cайт: mrm.ua

Facebook: https://www.facebook.com/mediaresourcesmanagement/

Украинский культурный фонд – государственное учреждение, созданное в 2017 году как новая модель предоставления на конкурсной основе государственной поддержки и продвижения инициатив в сфере культуры и креативных индустрий. Деятельность Фонда, в соответствии с действующим законодательством, является неотъемлемой частью политики и определенных приоритетов деятельности Министерства культуры и информационной политики Украины.

Cайт: https://ucf.in.ua

Facebook: https://www.facebook.com/ucf.ua/

Представительство Европейского Союза в Украине имеет статус дипломатической миссии и официально представляет Европейский Союз в Украине. Кроме того, Представительство способствует политическим и экономическим связям между Украиной и Европейским Союзом путем поддержки эффективного диалога с правительственными учреждениями и повышения осведомленности о Европейском Союзе, его учреждениях и программах.

Сайт: https://eeas.europa.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine

Телеканал «Украина» – генеральный партнер KYIV MEDIA WEEK Global Marathon «Украина» – ведущий национальный телеканал страны. По итогам 2019 года занимает 1-е место в рейтинге общенациональных каналов по основным аудиториям. По аудитории 18-54 (50 тыс. +) средняя доля (shr, %) канала «Украина» в 2019 году составила 11%, рейтинг (rat, %) – 1,37%. В эфире телеканала представлены разные жанры телевизионного контента: информационные программы, социальные ток-шоу, сериалы, развлекательные проекты, футбольные трансляции. Канал успешно развивает международную дистрибуцию контента: его программы и сериалы сегодня доступны более чем на 100 территориях.

Cайт: https://kanalukraina.tv/

Facebook: https://www.facebook.com/kanalukraina/