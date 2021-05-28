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28.05.2021, 12:22

Когда нужно обращаться к наркологу? В "МедикоМенте" ответили на вопросы

Когда нужно обращаться к наркологу? В "МедикоМенте" ответили на вопросы - Фото

В центре Medicomente проводится анонимная консультация нарколога-психотерапевта, а также – комплексное лечение

Специалисты центра комплексного лечения зависимостей и депрессий Medicomente рассказали, в каких случаях требуется консультация нарколога с целью выявления или лечения наркотической зависимости.

Внимание! В каждом конкретном случае симптомы и причины для обращения к специалисту могут быть разными. Для каждого наркотика есть свои маркеры. Если у вас есть подозрения или вопросы – свяжитесь с врачом для консультации.

Нет ничего постыдного или предосудительного в том, чтобы искать профессиональной, квалифицированной помощи, независимо от жизненной ситуации. Проблемы с наркотиками – один из таких случаев, когда человеку, даже если хочет, сложно побороть зависимость в одиночку. Нарколог – это тот помощник, который может помочь и в психологическом, и в физическом плане.  

Изменения в поведении

Для людей, которые стали зависимы, в том числе от наркотических средств, свойственно изменённое поведение. Если вы заметили, что ваш близкий стал чрезмерно возбужденным или наоборот, апатичным, сонливым, если он стал жестоким или агрессивным, замкнутым, если у него появились суицидальные мысли – это тревожные признаки того, что нужно записаться на консультацию к наркологу.

Проявление криминальный действий, вплоть до краж, грабежа, физического насилия и убийств – это тоже один из признаков, что человек находится во власти зависимости.

Изменения в общении

Если человек заметил за своим близким, что у того вдруг не стало друзей, а в круге общения появились подозрительные личности, если у него появились конфликты на работе или последовало увольнение, если вообще с работой, общением, учебой появились серьезные трудности – это один из признаков, что требуется помощь психотерапевта и, возможно, психотерапевта-нарколога.

Изменения в физиологии

Среди наиболее распространённых физических маркеров того, что человек начал употреблять, можно отметить – заторможенность, расширенные зрачки, худобу. Известные признаки – это следы от уколов, проблемы с памятью и галлюцинации.  

К сожалению, последствием наркотической зависимости могут стать болезни, которые вызовут физиологические изменения. К таким недугам относится СПИД, гепатиты В и С, различные венерические и инфекционные недуги. Их нужно лечить.     

Почему Medicomente

В центре Medicomente проводится анонимная консультация нарколога-психотерапевта, а также проводится комплексное лечение наркотической, алкогольной, игровой и других зависимостей. Центр предлагает максимально комфортное и эффективное аппаратное и психотерапевтическое лечение пациентов, а также программы детоксикации и восстановления.

Чтобы узнать о случаях, когда нужно обращаться к наркологу, и как вести себя в случае, если вы или ваш близкий хочет побороть зависимость, свяжитесь со специалистами центра.   

 

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Теги: нарколог, Medicomente
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