Коммерческий Индустриальный Банк стал победителем Национальной премии "Выбор Страны" 2020

АО "КИБ" – универсальный банк, который более 27 лет предоставляет профессиональные и квалифицированные услуги частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также крупным предприятиям. Зарегистрирован НБУ 3 декабря 1993 года, свидетельство о регистрации №219.

Для нас большая честь получить такую ​​высокую награду. Признание нашей работы свидетельствует о правильности выбора нашей бизнес-модели.

На вопрос о "Преимуществах, которые позволили банку в 2020 году подняться на 7 позиций в рейтинге НБУ, более чем вдвое нарастить активы и при этом зафиксировать высокую прибыль" председатель Правления АО "КИБ" Татьяна Путинцева ответила следующее:

"Мы всегда были универсальным банком, но корпоративный бизнес всегда был для нас приоритетным. При этом наши усилия также направлены на создание комфортного сервиса для физических лиц.

Основным нашим преимуществом перед крупными банками является наша гибкость и мобильность. Благодаря поддержке нашего иностранного акционера, мы получаем оперативную информацию о тенденциях на европейских рынках, о действиях, проводимых западными банками. Это дает нам возможность оперативно принимать необходимые решения и эффективно реализовывать стратегию развития банка.

Не менее важным преимуществом является наработанный опыт работы в корпоративном сегменте. В сегодняшних непростых рыночных условиях мы много внимания уделяем консультационной поддержке клиентов, находим механизмы решения нестандартных бизнес задач и стараемся с пониманием относится к временным трудностям. Мы активно наращиваем кредитный портфель, увеличиваем объем операций по факторингу и гарантиям.

Все это стало возможным благодаря профессиональной команде Банка. Безусловно, став банком со 100% иностранным капиталом доверие к нам возросло. Это способствовало существенному приросту ресурсной базы и увеличению числа вкладчиков. У нас с акционером единое видение развития банка, мы уверенно смотрим в завтрашний день и убеждены, что цели стратегии будут достигнуты.".