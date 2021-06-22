UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
пресс-релиз
22.06.2021, 16:21

Коммерческий Индустриальный Банк стал победителем Национальной премии "Выбор Страны" 2020

Коммерческий Индустриальный Банк стал победителем Национальной премии "Выбор Страны" 2020 - Фото

Основным преимуществом банка является гибкость и мобильность

 АО "КИБ" – универсальный банк, который более 27 лет предоставляет профессиональные и квалифицированные услуги частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также крупным предприятиям. Зарегистрирован НБУ 3 декабря 1993 года, свидетельство о регистрации №219. 

Для нас большая честь получить такую ​​высокую награду. Признание нашей работы свидетельствует о правильности выбора нашей бизнес-модели. 

На вопрос о "Преимуществах, которые позволили банку в 2020 году подняться на 7 позиций в рейтинге НБУ, более чем вдвое нарастить активы и при этом зафиксировать высокую прибыль" председатель Правления АО "КИБ" Татьяна Путинцева ответила следующее: 

"Мы всегда были универсальным банком, но корпоративный бизнес всегда был для нас приоритетным. При этом наши усилия также направлены на создание комфортного сервиса для физических лиц. 

Основным нашим преимуществом перед крупными банками является наша гибкость и мобильность. Благодаря поддержке нашего иностранного акционера, мы получаем оперативную информацию о тенденциях на европейских рынках, о действиях, проводимых западными банками. Это дает нам возможность оперативно принимать необходимые решения и эффективно реализовывать стратегию развития банка. 

Не менее важным преимуществом является наработанный опыт работы в корпоративном сегменте. В сегодняшних непростых рыночных условиях мы много внимания уделяем консультационной поддержке клиентов, находим механизмы решения нестандартных бизнес задач и стараемся с пониманием относится к временным трудностям. Мы активно наращиваем кредитный портфель, увеличиваем объем операций по факторингу и гарантиям. 

Все это стало возможным благодаря профессиональной команде Банка. Безусловно, став банком со 100% иностранным капиталом доверие к нам возросло. Это способствовало существенному приросту ресурсной базы и увеличению числа вкладчиков. У нас с акционером единое видение развития банка, мы уверенно смотрим в завтрашний день и убеждены, что цели стратегии будут достигнуты.".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Коммерческий индустриальный банк, Выбор страны 2020
Еще по теме
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 