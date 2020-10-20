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20.10.2020, 11:16

Компания "Деливери": показатели выросли, несмотря на пандемию

Компания "Деливери": показатели выросли, несмотря на пандемию - Фото

Тенденция развития транспортно-экспедиционных услуг в очередной раз подтверждает лидерство "Деливери" в нише крупногабаритных перевозок

Третий квартал сложно назвать посткарантинним, так как пожары на востоке Украины, зонирование регионов Минздравом существенно осложняли логистическим компаниям процесс организации перевозки грузов и обеспечения своевременности доставки. Компания "Деливери" не стала в этом отношении исключением, однако, основные показатели эффективности по итогам 3-го квартала несколько выросли. 

На 16% увеличился общий грузооборот, а в его структуре наибольший прирост достигнут в транспортировке грузов весом более 30 кг (+ 17,5%) и палетного формата перевозок (+ 6%). Тенденция развития транспортно-экспедиционных услуг в очередной раз подтверждает лидерство "Деливери" в нише крупногабаритных перевозок.

Рост грузооборота увеличивает необходимость внедрения качественных и количественных изменений на терминалах обработки грузов. Так Компания дополнительно расширяет площади складских помещений, обеспечивает их дополнительной погрузочно-разгрузочной техникой и оборудованием и расширяет штат сотрудников.

Одной из задач в повседневной работе компании является минимизировать потери и повреждения груза при его транспортировке. Нам удалось достичь успеха по обоим показателям, снизив их на более чем на 60% в 3-м квартале, что естественным образом привело к увеличению количества клиентов довольных сервисом (+ 7%) и готовых рекомендовать компанию Деливери (+ 3,5%), а благодаря оптимальности страховых тарифов и скорости выплат по страховым случаям СК "КВОРУМ", количество застрахованного груза Компании выросло на 27%.

Новым конкурентным преимуществом стала услуга забора груза с металлобаз автомобилями с боковой, верхней и задней загрузкой в ​​городах-миллионниках: Киеве, Днепре и Харькове. В планах на четвертый квартал – охватить данной услугой большинство городов-миллионников.

В 3-м квартале компания также уделила внимание автоматизации процессов, запустив услугу доставки и забора груза с помощью Telegram и Viber коммуникаторов.

Растет и количество представительств компании. Так, с начала года наше географическое присутствие увеличилось на 79 представительств и, по состоянию на 01.10 таковых на территории Украины насчитывается 418. Принимая активное участие в выставке "Франчайзинг 2020", компания "Деливери" еще раз подчеркнула свою открытость к переговорам об открытии новых представительств в партнерстве.

"В карантинный или, точнее будет сказать, посткарантинний период, очень сложно не только удерживать бизнес на определенном уровне, но и направлять часть своего внимания на его развитие, поиск новых путей качественного совершенствования, быстрой адаптации к требованиям клиентов, рынка и внешних обстоятельств, – комментирует итоги третьего квартала генеральный директор компании Елена Лакотош, – и, квартал за кварталом, нам удается показывать растущий тренд благодаря слаженной работе нашего коллектива, умению просчитать риски, введению новых, оптимальных тарифов и услуг, а также постоянной заботе о наших клиентах ".
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Теги: Деливери
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