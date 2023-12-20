Компания Эстетик Фарма получила награду Ukrainian Business Award 2023

Эстетик Фарма – уверенный выбор косметологов Украины. Предоставляемая компанией продукция высоко ценится специалистами индустрии красоты за счет высокого качества, эффективности, безопасности, а также – видимого и устойчивого результата при ее использовании.

В нашем ассортименте представлены только проверенные и надежные препараты ведущих мировых производителей. Качество препаратов для нас в приоритете, потому что мы прежде всего заботимся о репутации косметологов и красоте и здоровье их пациентов.

Компания была основана в 2015 году, когда был открыт первый офис в Харькове. На сегодняшний день Эстетик Фарма – это 11 филиалов по всей Украине и более 5000 клиентов-косметологов.

Будучи одним из лидеров рынка, компания регулярно участвует в профильных выставках и специализированных конгрессах бьюти-индустрии, сотрудничает с ведущими национальными и международными экспертами, организует для своих клиентов образовательные мотивационные поездки в европейские страны, объединяющие обучение и отдых.

По словам генерального директора Александра Пудовкина, залог успеха компании – стремление к постоянному развитию и улучшению, а также особое внимание потребностям и желаниям клиентов. Сотрудничество мы строим на постоянной основе. Нам очень важно, чтобы клиенты действительно были довольны нами. Поэтому мы предлагаем лучшие бренды, эффективные препараты и постоянное повышение косметологов на наших обучающих семинарах и специальных мероприятиях.

Важно отметить, что Эстетик Фарма активно поддерживает защитников Украины с первых дней войны. Кроме перечисления средств на нужды ВСУ, компания купила автомобиль, переданный в военное подразделение Николаевской области, и неоднократно производила его ремонт после выполнения боевых задач. Также были приобретены дроны, планшеты и оплачена сложная операция воину, получившего тяжелое ранение ног.

Весь коллектив компании выражает огромную благодарность за высокую оценку нашей деятельности. Награда Ukrainian Business Award – огромная честь и ответственность для нас. Мы не останавливаемся на достигнутом, активно развиваемся, ищем новые возможности, стремимся улучшать сервис и продолжаем нести красоту и повышать уровень рынка эстетической медицины и косметологии в Украине.