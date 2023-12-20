Компанія Естетік Фарма отримала нагороду Ukrainian Business Award 2023

Естетiк Фарма – впевнений вибір косметологів України. Продукція, що надається компанією, високо цінується фахівцями індустрії краси за рахунок високої якості, ефективності, безпеки, а також – видимого і стійкого результату при її використанні.

У нашому асортименті представлені лише перевірені, якісні та надійні препарати від провідних світових виробників. Якість препаратів для нас у пріоритеті, тому що ми перш за все дбаємо про репутацію косметологів та красу та здоров'я їхніх пацієнтів.

Компанія була заснована у 2015 році, коли було відкрито перший офіс у Харкові. На сьогоднішній день Естетiк Фарма – це 11 філій по всій Україні та понад 5000 клієнтів-косметологів.

Будучи одним із лідерів ринку, компанія регулярно бере участь у профільних виставках та спеціалізованих конгресах бьюті-індустрії, співпрацює з провідними національними та міжнародними експертами, організовує для своїх клієнтів освітні мотиваційні поїздки до європейських країн, що поєднують навчання та відпочинок.

За словами генерального директора Олександра Пудовкіна, запорука успіху компанії – прагнення до постійного розвитку та покращення, а також особлива увага до потреб та бажань клієнтів. Співпрацю ми вибудовуємо на постійній основі. Нам дуже важливо, щоб клієнти були справді задоволені нами. Тому ми пропонуємо найкращі бренди, найефективніші препарати та постійне підвищення кваліфікації косметологів на наших навчальних семінарах та спеціальних заходах.

Важливо зазначити, що Естетiк Фарма активно підтримує захисників України з перших днів війни. Окрім перерахування коштів на потреби ЗСУ, компанія купила автомобіль, що був переданий до військового підрозділу Миколаївської області, та неодноразово робила його ремонт після виконання бойових завдань. Також були придбані дрони, планшети та оплачена складна операція воїну, який отримав тяжке поранення ніг.

Весь колектив компанії висловлює величезну подяку та вдячність за високу оцінку нашої діяльності. Нагорода Ukrainian Business Award – це величезна честь та відповідальність для нас. Ми не зупиняємось на досягнутому, активно розвиваємося, шукаємо нові можливості, прагнемо покращувати сервіс та продовжуємо нести красу та підвищувати рівень ринку естетичної медицини та косметології в Україні.