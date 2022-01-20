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20.01.2022, 14:50

Компания FinX получила награду "Выбор страны"

Цей матеріал також доступний українською
Компания FinX получила награду "Выбор страны" - Фото

FinX –  эксперт в сфере потребительского кредитования физических лиц.  

Компания на рынке финансовых услуг уже пятый год. Первое отделение было открыто в г. Каменец-Подольский в 2017 году. С этого момента сеть отделений расширилась до 62 региональных центров в 34 городах Украины.

Пандемия, охватившая не только нашу страну, но и весь мир, заставила бизнес жить по-новому. Были приняты ряд решений для наших клиентов, чтобы вместе пройти без преувеличения сложный карантинный период. Такие решения и гибкие продуктовые предложения позволили нам достичь общей цели – клиентам вовремя и качественно обслуживать кредиты, а компании не понести колоссальных убытков и не покинуть рынок финансовых услуг, как это произошло с другими его участниками. За прохождение этого непростого периода мы хотим поблагодарить не только наших клиентов, но и наших партнеров, которые поддержали нас в период карантинных ограничений.

Компания FinX получила награду "Выбор страны"

Наши специалисты – профессионалы своего дела, которые всегда найдут для каждого клиента индивидуальный подход и лучшее решение. Один из слоганов компании – "Планируй! Живи! Действуй!", поэтому, если Вы начинаете ремонт, хотите обновить бытовую технику, планируете обучение детей, собрались в отпуск и Вам нужна финансовая помощь – это к нам!

Награда "Выбор страны" для нас – доказательство того, что наши продукты востребованы и помогают тысячам клиентов по всей стране осуществлять мечты.

Также получение такой почетной награды свидетельствует и о том, что наша команда способна на достижение любых поставленных целей, что мы движемся в верном направлении и впереди нас ожидает покорение новых вершин в области потребительского кредитования. Нам еще есть чем удивить наших клиентов.

Компания FinX получила награду "Выбор страны"

За последний год мы улучшили качество сервиса, внутренние процессы, обновили продукты, разработали личный кабинет и продолжаем его развивать, чтобы клиентам было удобнее и комфортнее  пользоваться  нашими услугами.

Принцип FinX – "Быть ​​рядом с клиентом и идти ему на встречу".

 Директор Македонский Александр Евгеньевич

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Теги: Кредиплюс
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