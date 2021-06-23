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23.06.2021, 15:45

Компания "MEDICALASER" получила премию "Выбор страны" 2020 и 2021

Компания "MEDICALASER" получила премию "Выбор страны" 2020 и 2021 - Фото

Компания будет и в дальнейшем придерживаться принципов по созданию конкурентоспособной продукции с ценовой ориентацией на украинского потребителя

Компания "MEDICALASER" – производитель лазерных косметологических аппаратов в Украине, наша фабрика расположена в г. Вышгород. Компания уже 12 лет на рынке. За это время мы изготовили более 100 моделей аппаратов.

Мы собираем аппараты методом крупноузловой сборки. Наши сотрудники контролируют качество компонентов и комплектующих, очень хорошо знают правила и особенности эксплуатации аппаратов и проведения процедур, поэтому мы можем всегда точно ответить на вопросы клиентов.

Наши аппараты имеют именно те технические характеристики, которые заявлены в технических условиях. Все аппараты, производство, сервисная компания сертифицированы согласно украинскому законодательству по системам контроля качества ISO 9001 и ISO 13485.

Компания неоднократно получала награды за качество продукции – по состоянию на 2021 год мы получили восемь наград. Уже второй год подряд мы получаем награду "Вибір Країни", которая мотивирует нас на дальнейшее улучшение качества продукции, улучшение сервиса и улучшение коммуникаций с потребителями.

"Я очень рад, что наш труд получает такие почетные награды, как "Выбір Країни". В наших планах на 2021-2022 годы – получить сертификацию европейского уровня на наше производство, чтобы иметь возможность официально экспортировать аппараты в ЕС. Мы работаем и совершенствуемся ради наших клиентов", – Денис Тихорук, основатель компании "MEDICALASER".

Компания будет придерживаться и в дальнейшем таких принципов, как создание конкурентоспособной продукции с ценовой ориентацией именно на украинского потребителя, улучшение качества сервисных услуг для потребителей, расширение интернет-коммуникаций для удобства украинских потребителей.

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Теги: Выбор страны 2020, MEDICALASER
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