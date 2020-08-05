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пресс-релиз
05.08.2020, 16:07

Компания Телетрейд заявила об информационной атаке

Компания Телетрейд заявила об информационной атаке - Фото

Адвокат Евгений Солодко сообщил, что международная компания TeleTrade стала жертвой информационной атаки с обвинением в финансовых махинациях

Влияние медиатероризма на репутацию: где заканчивается журналистика и начинается уголовная ответственность. Именно с таким названием, в среду 5 августа 2020 в Информационном агентстве "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция с участием спикеров - Евгений Солодко, партнер Адвокатского объединения «Саенко Харенко», и Дмитрий Чих - финансовый консультант киевского офиса Центра Биржевых Технологий.

Участники пресс-конференции начали свое выступление с определения понятия: что такое медиатерроризм, как современный тренд корпоративных информационных войн, подняли и обсудили вопрос о ключевой роли и использовании СМИ в качестве инструмента оказания давления на компанию и причинения вреда ее репутации.

Адвокат Евгений Солодко, представитель и защитник интересов компании TeleTrade сообщил, что международная компания TeleTrade стала жертвой информационной атаки с обвинением в финансовых махинациях.

По словам Адвоката: «Так называемые «обманутые клиенты» провели 28 июля этого года пресс-конференцию в УНИАН с громким названием «Обманутые клиенты биржевого брокера TeleTrade». Однако, присутсвующие на конференции люди не предоставили ни одного доказательства в подтверждение своих обвинений, более того, компания владеет документами (расписки), что эти клиенты не имеют претензий к «Телетрейду» и даже смогли заработать, благодаря сопровождению компании на бирже».

Евгений Солодко заметил, что документы, которые находятся в распоряжении компании, касательно данных клиентов подписаны ими не в период информационной атаки, а на момент прекращения сотрудничества, поэтому никаких новых претензий у них возникнуть не могло.

Дальше со стороны злоумышленников последовало активное продвижение в СМИ негативных материалов, видео, статей, фейковых отзывов клиентов, которые дискредитировали компанию «Телетрейд» и опять же, не подкреплялись доказательной базой. Более того, была создана сеть сайтов, где излагается негативная информация против компании и бренда, не соответствующая действительности.

Какова цель этого - завалить информационную среду «грязью и негативом» о компании, настолько, чтобы она согласилась пойти на уступки, «откупиться» от заказчика, и спасти свою репутацию, а также завладение активами покойного собственника компании Владимира Чернобая.

Евгений Солодко добавил, что СМИ, которые становятся участниками таких атак, также несут ответственность и не только репутационную - «Сейчас мы активно сотрудничаем с представителями соответствующих органов, в компетенцию которых входит разоблачение заказчиков и привлечение их к ответственности. Мы имеем доказательную базу, мы имеем показания людей и многие другие документы и факты, чтобы противодействовать такому шантажу и наказать как заказчиков, так и исполнителей».

Представитель финансовой компании Центр Биржевых Технологий (ЦБТ) Дмитрий Чих сообщил, что в прошлом году их центр также подвергался подобным нападкам - «Используя  черные PR-технологии», злоумышленники пытались в интернете навредить репутации кампании, «облить грязью» и обвинить в мошенничестве. Сегодня, мы, к сожалению, снова столкнулись с активной негативной компанией в СМИ. По решению суда мы заблокировали несколько сайтов, которые ведут кибератаки против нас. Очень важно вести претензионную работу, писать жалобы, подавать в суд, рассказывать СМИ о проблемах».

Адвокат компании «Телетрейд» Евгений Солодко подчеркнул: «Мы здесь не для того, чтобы «отбелить» свою репутацию. Не нужно отбеливать то, что и так кристально-чистое. Компания не оправдывается, она разъясняет своим клиентам, что происходит».

«Наша деловая репутация равна доверию наших клиентов. Информационные атаки и медиатерроризм, как правило, и происходят относительно тех компаний, которые не один год существуют на рынке и для которых безупречная репутация - главный актив» - говорит Дмитрий Чих – «Поэтому мы обращаемся ко всем представителям СМИ, если необходимо получить достоверную информацию – официально обращайтесь к пресс-секретарю Телетрейд в Украине и руководителям ЦБТ, мы всегда на связи. Кроме того, наши контакты указаны на сайте, мы доступны во всех социальных сетях».

 «Компания будет защищать свою репутацию не только юридическими методами, но и при помощи медиа, т.к. закон и правда на нашей стороне» - таким месседжем резюмировал свое выступление Адвокат, защитник интересов компании TeleTrade Евгений Солодко.

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Теги: TeleTrade
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