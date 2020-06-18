Компания Tepla Kvartyra - профессиональное утепление стен вашего дома

Компания Tepla Kvartyra занимается утеплением фасадов многоэтажных домов и частных построек. Не важно, когда возведен жилой объект. Если в квартире холодно — мы поможем решить проблему.

В большинстве случаев нарушение микроклимата связано с разрушением межпанельных швов, обветшанием здания. В появившихся трещинах и щелях «гуляет» ветер, лишая вас привычного тепла. Чтобы избежать подобных проблем, воспользуйтесь услугой наружного утепления квартиры или дома.

Мы работаем не только с теми объектами, которые давно запущены в эксплуатацию. Если вы только строите дом, профессионалы компании помогут утеплить стены и создать комфорт в помещении с соблюдением требуемых норм. При возникновении вопросов звоните по указанным на сайте телефонам. Также вы можете оставить свой номер и указать удобное время. В таком случае менеджеры свяжутся с вами для обсуждения нюансов.

Порядок проведения работ - грамотный подход от профессионалов Tepla Kvartyra

Вы можете заказать утепление фасада в Киеве, чтобы избавиться от проблем, возникающих в холодное время года. Снижение температуры и расходы на дополнительный обогрев не могут радовать. То же самое касается теплого времени года, когда помещение нагревается сверх нормы и приходится использовать системы кондиционирования.

Свяжитесь с менеджерами и обсудите детали, чтобы наши специалисты начали работы в короткие сроки. Каков порядок действий?

Выезд замерщика на объект для оценки состояния дома и проведения замеров. Выбор материала для утепления в соответствии с особенностями здания. Расчет стоимости работ, что зависит от их объема и сложности. Подписание договора на предоставление услуги. Подготовка стен и межпанельных швов. Монтаж утеплителя в соответствии с нормами. Нанесение защитного покрытия на материал. Сдача – прием выполненной работы.

Специалисты компании соблюдают каждый шаг. Это гарантирует качество выполненных работ, что важно для обеспечения комфорта в долгосрочной перспективе.

Плюсы утепления стен

Заказав услугу теплоизоляции квартиры, вы оцените все ее преимущества. При этом не имеет значения, живете вы в старом или новом доме. Жилым объектам, срок эксплуатации которых превышает 10 лет, требуется ремонт. А в новых домах нередко нарушаются технологии строительства, из-за чего тоже может нарушаться тепловой режим.

После утепления стен с компанией Tepla Kvartyra вы оцените следующие плюсы:

Снижение теплопотерь. Отсутствие грибка. Уменьшение затрат на обогрев или охлаждение помещения. Восстановление комфортного микроклимата.

Единичные затраты на теплоизоляцию будут полностью перекрыты экономией электроэнергии или природного топлива, которые использовались для поддержания желаемой температуры.

Наружное или внутреннее утепление?

Компания Tepla Kvartyra выполняет наружное утепление стен. Работы выполняются строго по технологии, а оговоренные сроки не нарушаются. Теплоизоляция внутри помещений не рекомендована. Она влечет за собой массу отрицательных моментов. Это обусловлено смещением точки росы. Стены будут промерзать, а попадающая в межпанельные швы влага вызовет сырость. Совокупность негативных факторов повлечет за собой образование плесени. От появившегося в доме грибка сложно избавиться. Опять-таки, у вас появятся дополнительные расходы. Лучше сразу все сделать по проверенной методике, чем в итоге пожалеть и искать виновных в ваших неприятностях.

Для общения с профессионалами и уточнения нюансов обращайтесь к менеджерам. Они предоставят полную информацию о работах, помогут определиться с материалом. Мы предлагаем утеплить жилье минеральной ватой, пенопластом, пенополистиролом. Выбор зависит от состояния дома и материала стен. Звоните и задавайте вопросы!

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