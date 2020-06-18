Компания Tepla Kvartyra - профессиональное утепление стен вашего дома

Компания Tepla Kvartyra занимается утеплением фасадов многоэтажных домов и частных построек. Не важно, когда возведен жилой объект. Если в квартире холодно — мы поможем решить проблему.
В большинстве случаев нарушение микроклимата связано с разрушением межпанельных швов, обветшанием здания. В появившихся трещинах и щелях «гуляет» ветер, лишая вас привычного тепла. Чтобы избежать подобных проблем, воспользуйтесь услугой наружного утепления квартиры или дома.
Мы работаем не только с теми объектами, которые давно запущены в эксплуатацию. Если вы только строите дом, профессионалы компании помогут утеплить стены и создать комфорт в помещении с соблюдением требуемых норм. При возникновении вопросов звоните по указанным на сайте телефонам. Также вы можете оставить свой номер и указать удобное время. В таком случае менеджеры свяжутся с вами для обсуждения нюансов.
Вы можете заказать утепление фасада в Киеве, чтобы избавиться от проблем, возникающих в холодное время года. Снижение температуры и расходы на дополнительный обогрев не могут радовать. То же самое касается теплого времени года, когда помещение нагревается сверх нормы и приходится использовать системы кондиционирования.
Свяжитесь с менеджерами и обсудите детали, чтобы наши специалисты начали работы в короткие сроки. Каков порядок действий?
Специалисты компании соблюдают каждый шаг. Это гарантирует качество выполненных работ, что важно для обеспечения комфорта в долгосрочной перспективе.
Заказав услугу теплоизоляции квартиры, вы оцените все ее преимущества. При этом не имеет значения, живете вы в старом или новом доме. Жилым объектам, срок эксплуатации которых превышает 10 лет, требуется ремонт. А в новых домах нередко нарушаются технологии строительства, из-за чего тоже может нарушаться тепловой режим.
После утепления стен с компанией Tepla Kvartyra вы оцените следующие плюсы:
Единичные затраты на теплоизоляцию будут полностью перекрыты экономией электроэнергии или природного топлива, которые использовались для поддержания желаемой температуры.
Компания Tepla Kvartyra выполняет наружное утепление стен. Работы выполняются строго по технологии, а оговоренные сроки не нарушаются. Теплоизоляция внутри помещений не рекомендована. Она влечет за собой массу отрицательных моментов. Это обусловлено смещением точки росы. Стены будут промерзать, а попадающая в межпанельные швы влага вызовет сырость. Совокупность негативных факторов повлечет за собой образование плесени. От появившегося в доме грибка сложно избавиться. Опять-таки, у вас появятся дополнительные расходы. Лучше сразу все сделать по проверенной методике, чем в итоге пожалеть и искать виновных в ваших неприятностях.
Для общения с профессионалами и уточнения нюансов обращайтесь к менеджерам. Они предоставят полную информацию о работах, помогут определиться с материалом. Мы предлагаем утеплить жилье минеральной ватой, пенопластом, пенополистиролом. Выбор зависит от состояния дома и материала стен. Звоните и задавайте вопросы!
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