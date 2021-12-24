Конференция "Итоги года в экосистеме стартапов": основные месседжи

"Через несколько лет ведущие позиции в списках богатых украинцев будут занимать владельцы технологических компаний", – Елена Малицкая, СЕО ISE Corporate Accelerator

22 декабря 2021 состоялась итоговая стартап-конференция года от ISE Corporate Accelerator.

Участники получили возможность узнать о программах поддержки стартапов, информации о государственных сервисах, программах открытых инноваций от украинского бизнеса, услышать от венчурных фондов, которые стартапы финансируют инвесторы и технологические тренды на следующий год, увидеть питчи стартапов и узнать новые венчурные фонды.

Елена Малицкая, СЕО ISE Corporate Accelerator: "Этот год показал нам очень успешные примеры размещения украинских технологических продуктовых компаний, как GitLab, Grammarly и других. Можно с уверенностью сказать: Украина крепко занимает позиции не только в аутсорсе, но и в создании продуктов. Опыт ISE Corporate Accelerator показывает, что сочетания инженерных талантов, образования, креативности и благоприятного регулирования способствуют бурному развитию стартапов. Думаю, через несколько лет ведущие позиции в списках богатейших украинцев будут занимать владельцы технологических компаний".

Как акселератор, ISE Corporate Accelerator предоставляет своим стартапам доступ к топовым венчурным инвесторам как внутри страны, так и к международным фондам. Так, например, на этой конференции совокупная сумма под управлением всех фондов, участвовавших в дискуссионной панели и выступавших перед нашими стартапами, достигла 500 млн дол. (Geek Ventures, JKR Investments, QPDigital, Da Vinci Capital, SID Venture Parnets).

Государство пытается эффективно способствовать привлечению международных инвестиций в финансирование и развитие украинских стартапов.

В частности, эксперт Минцифры по развитию стартап-экосистемы, инвестиций и инноваций Антон Мельник отметил ряд инициатив, реализуемых Министерством цифровой трансформации для развития инновационной экосистемы в Украине. Среди них: Ukrainian tech ecosystem и Фонд Фондов.

В частности, на платформе Ukrainian Tech Ecosystem можно получить структурированную информацию о всей ИТ-экосистеме, в частности, об университетах, стартап-акселераторах, технохабах и всех технологических индустриях, что откроет новые возможности для рынка и позволит всем участникам экосистемы сотрудничать и развиваться более эффективно.

Также осуществляется активная работа над организацией Фонда Фондов, что будет способствовать большему привлечению инвестиций в украинские стартап проекты.

Специальный правовой режим для IT-индустрии Дия.City позволит создать в Украине самый мощный европейский IT-хаб. В ней не будет границ для инвестиций, создания рабочих мест или разработки новейших технологий. Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать самые амбициозные инновационные и бизнес-идеи, а также эффективно их внедрять.

Компания "Да ВинЧи" в ходе конференции объявила объявляющий Da Vinci Emerging Technologies-Fund III для быстрорастущих технологических компаний в размере 300+ млн.$. Фонд будет осуществлять инвестиции в быстрорастущие технологические компании развивающихся рынков, включая страны СНГ (кроме России), а также страны Центральной Азии.

"Кроме предоставления финансовых ресурсов для развития, Da Vinci Capital помогает компаниям в формировании четкой стратегии роста с понятными перспективами выхода, формировании эффективной структуры менеджмента с привлечением экспертов мирового уровня и построению системы корпоративного управления в соответствии с лучшими практиками", – заявил заявил Инвестиционный директор Da Vinci Capital Олег Андреев.

"Министерство образования и науки инициировало создание веб-платформы "Наука и бизнес". Это современная инновационная площадка для синхронного сочетания научного и инновационного потенциала ученых, стартаперов с возможностями компаний, экспертов, инвесторов и медиа. Тем самым мы создаем новый лифт для сотрудничества науки и бизнеса", – отметил заместитель Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий.

Простые доступные понятные веб-платформы функции будут сокращать время на поиски новых технологий или партнеров. А также, благодаря сайту можно будет узнать научные исследования, которые в настоящее время проводятся в учреждениях высшего образования и научных учреждениях.

"Минагрополитики находится сейчас в процессе утверждения Стратегии своей цифровой трансформации. Она, в частности, предполагает интерес агропроизводителей в интеграции цифровых решений в свои бизнес-процессы. Для этого будет подключение коммерческих операторов рынка, которые могут оказывать услуги, способствуя цифровизации аграрного сектора", – рассказал заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Тарас Дзьоба.

"Я считаю, что мы продуктивно провели этот год и поэтому нам было чем поделиться на подведенные итоги. Радует, что наши инициативы вдохновляют другие органы власти также налаживать отраслевое сотрудничество со стартапами. Надеюсь, что следующий год будет более продуктивным, по крайней мере, наши планы более грандиозны, чем в текущем году. Мы уже набрались определенного опыта, сделали выводы и составили более совершенный план развития", – отметил заместитель Министра молодежи и спорта Виталий Лавров.

Организаторами и партнерами являются ISE Corporate Accelerator, PMHUB, Parimatch Tech, Sport Tech Hub UA, DroneUA и Украинский Фонд Стартапов.

Медиа-поддержка: Liga.net, Delo.ua, mind.ua, DOU, InVenture, Speka, Aggeek, FIZO.

При поддержке Министерства цифровой трансформации, Министерства молодежи и спорта, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства образования и науки, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экономики, Министерства по стратегическим отраслям промышленности, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Министерства по делам ветеранов и Министерство социальной политики.

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