Конференция о государственном управлении от Вокс Украина и GIZ: вопросы и спикеры

27 квітня 2021 аналітичний центр Вокс Україна та GIZ проводять конференцію, присвячену державному управлінню. Ми пропонуємо критично поглянути на сьогоднішній стан державного управління в країні та обговорити його розвиток.

У 2014 році розпочалася децентралізація, а трохи пізніше — реформа державної служби. Це дві ключові реформи державного управління. Що змінилося для кожного з нас внаслідок цих реформ?

Чи відчули ми зміни у сфері надання адміністративних послуг? Чи долучаються громадяни до управління своїми громадами?

Наскільки стійкими є нові чи трансформовані інституції та чи не буде відкату назад?

Ми запросили ключових стейкхолдерів реформи, експертів та професіоналів, які мають стратегічне і практичне бачення ситуації, поділитися своїми інсайтами та баченням майбутнього державного управління та державної служби.