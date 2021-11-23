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23.11.2021, 16:58

Конференция Synergy. IT Business & IT Education cтартует 16 декабря!

Цей матеріал також доступний українською
Конференция Synergy. IT Business & IT Education cтартует 16 декабря! - Фото

Мероприятие состоится 16-17 декабря по адресу ул. Владимирская 49 А, INVERIA event space

16-17 декабря в Киеве состоится образовательная IT-конференция Synergy. IT Business & IT Education. Это ежегодное событие самой большой профильной Ассоциации "IT Ukraine", которая драйвит развитие IT-образования и определяет векторы его развития. Конференция из года в год собирает десятки ведущих спикеров со стороны IT-бизнеса, образования, науки и власти. Всего же за 7 лет своего существования конференция привлекла более 2300 участников и 120 спикеров. Издание LIGA.net выступило информационным партнером мероприятия.

Synergy. IT Business & IT Education 2021 – это:

  • 2 дня насыщенного общения и дискуссий о векторах развития IT-образования в offline и online формате;

  • несколько десятков ведущих спикеров со стороны бизнеса, образования, науки и власти;

  • воркшопы от топовых IT-компаний;

  • возможность посетить зону экспозиции обучающих программ от бизнеса и образовательных учреждений.

ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ

Эта конференция будет интересна вам, если вы:

  • представляете профильные органы власти, которые занимаются вопросами развития технического образования в Украине;

  • разрабатываете/реализовываете корпоративные образовательные программы для своих сотрудников в компании или планируете это делать в ближайшее время;

  • преподаете технические дисциплины в вузах Украины, ищете возможности сотрудничества с бизнесом и хотите быть в курсе развития IT-рынка.

Максим Почебут, Вице-президент Ассоциации "IT Ukraine" по образовательным вопросам, Chief Learning Officer в Sigma Software отмечает: "Развитие IT-образования – это приоритетное направление работы Ассоциации. Оно позволяет в перспективе повышать уровень подготовки украинских разработчиков и тем самым развивать одну из наиболее динамичных отраслей экономики страны. С этой целью мы привлекаем всех ключевых стейкхолдеров в процесс развития IT-образования в Украине. И конференция Синергия является наиболее мощной и эффективной платформой для этого".

Мероприятие состоится 16-17 декабря по адресу ул. Владимирская 49 А, INVERIA event space. Купить билеты вы можете на сайте по ссылке. Также вы можете подать заявку и присоединиться к событию в качестве спикера.

Эксклюзивный спонсор Synergy. IT Business & IT Education 2021 – компания EPAM Ukraine. Gold спонсор события – компания SoftServe. Silver спонсоры – компании GoIT и GlobalLogic. Банк-партнер – Urksibbank. Хост-партнер – Inveria event space. Медиа-партнерами выступают LIGA.net и Mind.ua.

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Теги: IT Business & IT Education
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