Контрастные выходные: дожди в субботу, солнце в воскресенье

Прогноз на выходные напоминает: лето — время перемен и в погоде, и в настроении

🌦 Суббота, 5 июля

Этот день — настоящий глоток свежести после жары. Погода в Украине изменится: понижение температуры, облачность и локальные дожди сделают воздух легче. По данным SINOPTIK.ua, сохраняется повышенный уровень аллергенов и местами возможны грозы.

🔹 Восток (Харьков, Луганск) В Харькове днем +25…+29 °C — на несколько градусов выше нормы, но облачность принесет ощущение прохлады. В Луганске — до +31. Возможны кратковременные дожди, грозы — до 60 %. В районах Изюма и Богодухова — молнии и дожди средней интенсивности. Ночью — до +15 °C.

🔹 Центр (Киев, Днепр) Погода контрастная. Днем +23…+29 °C, ночью до +13. В Павлограде, Прилуках и Конотопе — обильные дожди, возможны грозы (осадки до 13 мм). В Каменском — высокий уровень загрязнения воздуха, что может вызвать усталость или дискомфорт при дыхании. Аллергены — пыльца трав на высоком уровне.

🔹 Запад (Львов, Луцк) Погода мягкая, свежая. Во Львове и Луцке +24 °C, ночью +10 °C. Без существенных осадков, небо с переменной облачностью. Ветер до 10 м/с дарит приятную прохладу. Особенно уютно в горах. Прохладнее, чем по климатической норме, но комфортно.

🔹 Юг (Одесса, Херсон) Жарко: +26…+32 °C днем. В Одесской области преимущественно сухо. В Херсоне, Скадовске, Керчи — ливни с грозами. Ночь — теплая, до +18 °C. ⚠ Чрезвычайная пожарная опасность: не разжигайте костры.

🧥 Рекомендация: одевайтесь легко, но возьмите с собой плащ или зонт. Погода в субботу переменчива, но благоприятна для коротких прогулок. Прогноз предупреждает: стоит быть готовым к внезапному дождю.

🌤 Воскресенье, 6 июля

Солнце снова пробивается сквозь облака — выходной обещает быть спокойнее. Погода в большинстве регионов стабилизируется, без осадков. По данным SINOPTIK.ua, ожидается повышение температуры — особенно в западных и южных областях.

🔹 Восток (Харьков, Луганск) Летняя стабильность: +25…+32 °C днем, +13 °C ночью. В Харькове — сухо и ясно. В Луганске — без дождя, температура остается выше нормы, но жара не угнетает. Воздух относительно чистый, однако аллергики все еще могут чувствовать влияние пыльцы.

🔹 Центр (Киев, Днепр) Погода солнечная, комфортная. Днем +27…+31 °C. Без осадков. В Кременчуге, Умани, Броварах — спокойное воскресенье. Ночи остаются прохладными. Пожарная опасность сохраняется — не планируйте пикники с открытым огнем. 👕 Одежда — легкая, не забудьте солнцезащиту.

🔹 Запад (Львов, Луцк) Во Львове +26 °C, в Ужгороде и Мукачево — до +31. Воздух сухой, к вечеру возможен легкий ветерок. Температура выше нормы, солнце активно. Ночью +13 °C — идеальное сочетание для сна и вечерних прогулок.

🔹 Юг (Одесса, Херсон) Жарко: +28…+32 °C. Воскресенье — пляжный день: море теплое, небо безоблачное. Только в Крыму (Керчь, Феодосия) возможны кратковременные дожди. Пыльца трав остается на высоком уровне, людям с сезонной аллергией стоит беречь дыхательные пути. ☀ Погода подходит для путешествий, но не забывайте о воде и головных уборах.

Прогноз на выходные напоминает: лето — время перемен и в погоде, и в настроении. Пусть эти дни принесут вам приятное тепло и уют.