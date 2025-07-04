Контрастні вихідні: дощі в суботу, сонце в неділю

Прогноз на вихідні нагадує: літо — час змін і в погоді, і в настрої

🌦 Субота, 5 липня

Цей день — справжній ковток свіжості після спеки. Погода в Україні зміниться: зниження температури, хмарність і локальні дощі зроблять повітря легшим. За даними SINOPTIK.ua, збережеться підвищений рівень алергенів та місцями — грози.

🔹 Схід (Харків, Луганськ) У Харкові вдень +25..+29 °C — на кілька градусів вище за норму, але хмарність принесе відчуття прохолоди. В Луганську — до +31. Імовірні короткі дощі, грози — до 60 %. У районах Ізюма й Богодухова — блискавки та дощ середньої інтенсивності. Вночі — +15 °C.

🔹 Центр (Київ, Дніпро) Погода контрастна. Вдень +23..+29 °C, вночі до +13. У Павлограді, Прилуках та Конотопі — рясні дощі, можливі грози (опади до 13 мм). У Кам’янському — високий рівень забруднення повітря, що може викликати втому чи дискомфорт при диханні. Алергени — пилок трав на високому рівні.

🔹 Захід (Львів, Луцьк) Погода м’яка, свіжа. У Львові та Луцьку +24 °C, вночі +10 °C. Без істотних опадів, небо хмарне з проясненнями. Вітер до 10 м/с принесе відчуття свіжості. Найпрохолодніше буде в горах — температура нижча за кліматичну норму, але комфортно.

🔹 Південь (Одеса, Херсон) Спекотно: +26..+32 °C вдень. В Одеській області переважно сухо. У Херсоні, Скадовську, Керчі — зливи з грозами. Ніч — тепла, до +18 °C. ⚠ Надзвичайна пожежна небезпека: не розпалюйте вогнищ. 🧥 Рекомендація: вдягайтесь легко, але прихопіть з собою плащ чи парасолю.

Погода в суботу мінлива, проте сприятлива для коротких прогулянок. Прогноз попереджає: варто підготуватися до раптових опадів.

🌤 Неділя, 6 липня

Сонце знову пробивається крізь хмари — вихідний обіцяє бути спокійнішим. Погода в більшості регіонів стабілізується, без опадів. За даними SINOPTIK.ua, спостерігатиметься підвищення температури — особливо в західних і південних областях.

🔹 Схід (Харків, Луганськ) Літня стабільність: +25..+32 °C вдень, +13 °C вночі. У Харкові — сухо, ясно. У Луганську — без дощу, температура тримається вище за норму. Повітря відносно чисте, однак алергіки все ще можуть відчути вплив пилку.

🔹 Центр (Київ, Дніпро) Погода сонячна, комфортна. Вдень +27..+31 °C. Без опадів. У Кременчуці, Умані, Броварах — спокійна неділя. Ночі залишаються прохолодними. Пожежна небезпека зберігається, тож не плануйте пікніків з відкритим вогнем. 👕 Одяг — легкий, не забудьте сонцезахист.

🔹 Захід (Львів, Луцьк) У Львові +26 °C, в Ужгороді та Мукачевому — до +31. Повітря сухе, надвечір можливий слабкий вітер. Температура вища від норми, тож сонце активне. Вночі — +13 °C, що створює гарний мікс для сну та прогулянок.

🔹 Південь (Одеса, Херсон) Жарко: +28..+32 °C. Неділя — пляжний день: море тепле, небо — безхмарне. Лише у Криму (Керч, Феодосія) — короткі дощі. Пилок трав зберігає високий рівень, тому людям із сезонною алергією варто берегти дихальні шляхи. ☀ Погода підходить для подорожей, але не забувайте про воду та головні убори.

Прогноз на вихідні нагадує: літо — час змін і в погоді, і в настрої. Нехай ці дні принесуть вам приємне тепло й затишок.