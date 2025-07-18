Контрастные выходные с жарой и дождем

На западе — свежий и влажный воздух, на востоке — жарко, местами ожидаются грозы

Эти выходные принесут Украине контрастную погоду: кого-то освежат дождь и прохлада, а кого-то ждет настоящая жара. Страна окажется под влиянием влажного воздуха с грозами, обильными ливнями и колебаниями температуры. Местами возможны штормовые проявления и подъем уровня рек.

Суббота, 19 июля: прохлада на западе, жара на востоке и высокая вода в реках

На западе — свежий и влажный воздух, на востоке — жарко, местами ожидаются грозы. По данным SINOPTIK.ua, в некоторых регионах Украины возможны сильные дожди, а в горах — подъем уровня воды до 2,5 метра.

🔹 Восток (Харьков, Луганск) Температура превысит климатическую норму. В Харькове, Изюме, Купянске — до +32 °C днем, ночью прохладнее — до +15 °C. Днем местами кратковременные дожди, но в целом погода останется жаркой. В Покровском районе Донецкой области возможны грозы с осадками до 8 мм.

🔹 Центр (Киев, Днепр) +22…+27 °C днем, до +13 °C ночью. В Днепропетровской области контрастная погода: в Павлограде возможны кратковременные грозы и сильные, но недолгие дожди до 8 мм. Воздух уже не такой душный, как неделю назад. В Житомирской области — сильные ливни до 7 мм, в Винницкой — грозы.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск) Во Львове, Ровно, Тернополе — +21…+24 °C, что ниже климатической нормы. Ночью — +13 °C, местами еще прохладнее. По данным SINOPTIK.ua, в Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях ожидаются ливни (до 17 мм). В горных районах — риск паводков и локальных подтоплений.

🔹 Юг (Одесса, Херсон) Сухо и тепло: +26…+33 °C, ночью до +16 °C. В Херсоне уже не так душно, как раньше: ночью до +18 °C. В Подольском районе Одесской области — слабые, но кратковременные грозы. В Крыму повышенный риск пожаров: жара и сухой воздух способствуют возгораниям.

🌱 В Волынской области концентрация пыльцы злаков остается высокой — аллергикам лучше избегать длительного пребывания на улице. 💧 Штормовое предупреждение: реки на западе могут выходить на пойму. 📌 Народная примета: "Гром в июле — к щедрой зиме".

Воскресенье, 20 июля: тепло в Крыму, сильные дожди на севере и западе

Второй день уикенда — сухой и солнечный на юге, но дождливый на севере и западе. В Киевской, Черниговской и Полтавской областях вероятны дожди. Во Львове снова возможны ливни, а в Чернигове — до 9 мм осадков с вероятностью 94 %.

🔹 Восток (Харьков, Луганск) Температура в пределах +25…+32 °C, ночью около +15 °C. В Лисичанске и Донецке жарче, чем по климатической норме. В Харьковской области без осадков, однако в Роменском районе Сумщины возможна гроза.

Погода — классическая для июля, но без излишней духоты.

🔹 Центр (Киев, Днепр) +23…+31 °C, до +15 °C ночью. В Киевской области — масштабные ливни: в Обухове, Борисполе, Броварах — более 4 мм осадков с вероятностью до 89%. В Житомирской области — до 7,8 мм.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск) +23…+28 °C, до +13 °C ночью. Во Львове — +23…+26 °C, дожди вероятны в течение дня, особенно во второй половине. В Стрые и Самборе — осадки более 3 мм. Ночью — до +13 °C, прохладно, как для июля. Температура все еще ниже нормы, хотя немного выше, чем в субботу.

🔹 Юг (Одесса, Херсон) Самая стабильная погода: +29…+33 °C, сухо и солнечно. Жара в Крыму, Запорожье и Херсонщине превышает норму. Дождей не прогнозируется.

🌿 Пыльцы меньше благодаря дождям, но после осадков воздух влажный — людям с астмой стоит быть осторожными. 🔥 В Крыму, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях — чрезвычайная пожарная опасность. 💡 Интересный факт: в третье воскресенье июля в Украине часто бывают ливни — по статистике, 4 года из 5.

Пусть ваши планы не испортит непогода, а природа приятно освежит в жару. 🌦