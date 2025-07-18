Контрастні вихідні зі спекою та дощем

Ці вихідні принесуть Україні контрастну погоду: когось освіжить дощ і прохолода, а когось чекає справжня спека. Країна опиниться під впливом вологого повітря з грозами, рясними зливами та коливаннями температури. Подекуди можливі й штормові прояви та підняття рівня річок.

Субота, 19 липня: прохолода заходу, спека сходу і велика вода в річках

На заході — свіже й вологе повітря, на сході — спекотно, місцями очікуються грози. За даними SINOPTIK.ua, в частині України можливі сильні дощі, а в гірських районах — підняття рівня води до 2,5 метра.

🔹 Схід (Харків, Луганськ)

Температура перевищить кліматичну норму. У Харкові, Ізюмі, Куп’янську — до +32 °C вдень, вночі трохи прохолодніше — до +15 °C. Вдень місцями короткочасні дощі, але загалом погода залишиться спекотною. У Покровському районі Донецької області ймовірні грози з опадами до 8 мм.

🔹 Центр (Київ, Дніпро)

+22…+27 °C вдень, до +13 °C вночі. У Дніпропетровській області контрастна погода: у Павлограді можливі грози й короткочасні, але рясні дощі до 8 мм. Повітря вже не таке задушливе, як тиждень тому. У Житомирській області — сильні зливи до 7 мм, у Вінницькій — грози.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ)

У Львові, Рівному, Тернополі — +21…+24 °C — це нижче за кліматичну норму. Вночі — +13 °C, подекуди тепература буде ще нижчою. За даними SINOPTIK.ua, у Рівненській, Хмельницькій і Тернопільській областях очікуються зливи (до 17 мм). У гірських районах ризик паводків і локальних підтоплень.

🔹 Південь (Одеса, Херсон)

Сухо і тепло: +26…+33 °C, вночі до +16 °C. У Херсоні вже не так задушливо, як було: вночі до +18 °C. У Подільському районі Одещини — слабкі, проте короткі грози. У Криму підвищений ризик пожеж: спека й сухе повітря сприяють загорянням.

🌱 У Волинській області концентрація пилку трав залишається високою — алергікам краще уникати тривалого перебування на вулиці. 💧 Штормове попередження: річки на заході можуть виходити на заплаву.

📌 Народна прикмета: "Грім у липні — до щедрої зими".

Неділя, 20 липня: тепло в Криму, сильні дощі на півночі та заході

Другий день вікенду — сухий і сонячний на півдні, але дощовитий на півночі та заході. На Київщині, Чернігівщині й Полтавщині — ймовірні дощі. У Львові знову можливі зливи, а в Чернігові — до 9 мм опадів із ймовірністю 94 %.

🔹 Схід (Харків, Луганськ)

Температура в межах +25…+32 °C, ніч — близько +15 °C. У Лисичанську й Донецьку спекотніше, ніж за кліматичними нормами. У Харківському регіоні без опадів, однак у Роменському районі Сумщини ймовірна гроза.

Погода — класична для липня, але без надмірної задухи.

🔹 Центр (Київ, Дніпро)

+23…+31 °C, до +15 °C вночі. У Київській області — масштабні зливи: в Обухові, Борисполі, Броварах — понад 4 мм опадів із вірогідністю до 89%. На Житомирщині — до 7.8 мм.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ)

+23…+28 °C, до +13 °C вночі. У Львові — +23…+26 °C, дощі ймовірні впродовж дня, особливо у другій половині. У Стрию й Самборі — опади понад 3 мм. Вночі — до +13 °C, прохолодно, як для липня. Температура все ще нижча за норму, хоча трохи вища, ніж у суботу.

🔹 Південь (Одеса, Херсон)

Найстабільніша погода: +29…+33 °C, сухо, сонячно. Спека в Криму, на Запоріжжі та Херсонщині перевищує норму. Дощів не прогнозується.

🌿 Пилку менше завдяки дощам, але після опадів повітря вологе — людям із астмою варто взяти це до уваги. 🔥 У Криму, Херсонській, Миколаївській і Дніпропетровській областях — надзвичайна пожежна небезпека.

💡 Цікавий факт: третя неділя липня в Україні традиційно дощова — так було 4 роки з 5.

Нехай погода не завадить вашим планам, а природа приємно освіжить у спеку. 🌦