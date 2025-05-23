Контрастные выходные: тепло в субботу, холодно в воскресенье

Народная мудрость напоминает: "Майский холод – щедрый урожай". Так что не огорчайтесь из-за прохлады, а наслаждайтесь уютом дома

По данным SINOPTIK.ua, в выходные погода в Украине покажет два своих настроения: суббота будет теплой и уютной, а воскресенье — с дождями, ветром и прохладой. Все как любит весна – неожиданно и контрастно. Так что прихватите и солнцезащитные очки, и легкую куртку — понадобится все.

Суббота, 24 мая

Суббота подарит восточным и южным областям настоящее предвкушение лета – солнце, тепло и легкий ветерок. А вот на западе погода заставит достать теплые вещи и зонт.

🔹 Восток (Харьков, Луганск): очень комфортно, +24..+27°C, тепло и солнечно.

🔹 Центр ( Киев , Днепр): +23..+26°C, температура выше нормы, погода теплая. Впрочем, кратковременные дожди в Киевской, Винницкой, Житомирской и Черниговской областях могут вклиниться в планы.

🔹 Запад ( Львов, Ивано-Франковск): будет прохладнее, всего +11..+14°C. Дожди ожидаются во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской и Хмельницкой областях. Температура резко снизится, особенно ощутимо во Львове (с 20 до 9°C), Мукачево (с 19 до 9°C), Ивано-Франковске (с 21 до 12°C). В Закарпатье из-за сильных дождей прогнозируется существенный подъем воды в реках, особенно в бассейне г. Боржава, но без угрозы негативных последствий.

🔹 Юг (Одесса, Херсон): +20..+27°C, тепло и приятно, но в Крыму (Керчь) очень высок уровень пыльцы трав, аллергикам лучше остаться дома или по крайней мере сократить время на открытом воздухе.

🌧️ В субботу ожидается кратковременный дождь в западных и центральных областях. Обильные осадки прогнозируются в Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Воскресенье, 25 мая

Этот день уже не такой приветливый – температура снизится, а восточный ветер придаст ощущение холода. Во многих регионах будет дождь, а на западе — настоящая влажная прохлада. Особенно ощутимо похолодание будет в Коломне (с 21 до 10°C), Рахове (с 16 до 7°C), Черновцах (с 22 до 10°C), а также в ряде районов Винницкой, Житомирской и Хмельницкой.

🔹 Восток (Харьков, Луганск): +24..+28°C. Весьма тепло, но сильный восточный ветер (Мариуполь, Волноваха) сделает погоду менее приятной.

🔹 Центр (Киев, Днепр): прохладнее, +19..+23°C, значительные дожди (Киевщина, Винницкая, Житомирская) — день будет мокрым и прохладным.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск): прохладно (+12..+16°C), ливни в Коломне, Черновцах и Тернополе.

🔹 Юг (Одесса, Херсон): +22..+29°. День был бы идеальным, если бы не сильный ветер 10-12 м/с в Бердянске, Геническом, Мелитополе, Каховке.

🌧️ В воскресенье ожидается кратковременный дождь в западных и центральных областях. Обильные осадки в отдельных районах Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областей. Жителям этих регионов советуем не забывать зонтик и позаботиться о теплой одежде.

🌧️ В воскресенье дожди снова пройдут в центре и на западе. Особо мокро будет в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях.

💨 Восточный ветер охватит юго-восток Украины – от Мариуполя до Крыма. Он хоть и не штормовой, но способен испортить даже теплый день.

💡 Народная мудрость напоминает: "Майский холод – щедрый урожай". Так что не огорчайтесь из-за прохлады, а наслаждайтесь уютом дома или на природе, но тепло одевайтесь.