Контрастні вихідні: тепло в суботу, холодно в неділю

За даними SINOPTIK.ua, на вихідних погода в Україні покаже два свої настрої: субота буде теплою і затишною, а неділя — з дощами, вітром і прохолодою. Усе як любить весна — несподівано й контрастно. Тож прихопіть і сонцезахисні окуляри, і легку куртку — знадобиться все.

Субота, 24 травня

Субота подарує східним і південним областям справжнє передчуття літа — сонце, тепло й легкий вітерець. А от на заході погода змусить дістати теплі речі й парасолю.

🔹 Схід (Харків, Луганськ): дуже комфортно, +24..+27°C, тепло й сонячно.

🔹 Центр (Київ, Дніпро): +23..+26°C, температура вища за норму, погода тепла. Утім, короткочасні дощі в Київській, Вінницькій, Житомирській та Чернігівській областях можуть "вклинитись" у плани.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ): буде прохолодніше, лише +11..+14°C. Значні дощі очікуються у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській та Хмельницькій областях. Температура різко знизиться, особливо відчутно у Львові (з 20 до 9°C), Мукачеві (з 19 до 9°C), Івано-Франківську (з 21 до 12°C). На Закарпатті через сильні дощі прогнозується суттєвий підйом води в річках, особливо в басейні р. Боржава, але без загрози негативних наслідків.

🔹 Південь (Одеса, Херсон): +20..+27°C, тепло й приємно, але у Криму (Керч) дуже високий рівень пилку трав, тож алергікам краще залишитися вдома або принаймні скоротити час на відкритому повітрі.

🌧️ У суботу очікується короткочасний дощ у західних та центральних областях. Значні опади прогнозуються в Івано-Франківській, Волинській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Неділя, 25 травня

Цей день вже не такий привітний — температура знизиться, а східний вітер додасть відчуття холоду. У багатьох регіонах дощитиме, а на заході — справжня волога прохолода. Особливо відчутне похолодання буде в Коломиї (з 21 до 10°C), Рахові (з 16 до 7°C), Чернівцях (з 22 до 10°C), а також у низці районів Вінниччини, Житомирщини та Хмельниччини.

🔹 Схід (Харків, Луганськ): +24..+28°C. Досить тепло, але сильний східний вітер (Маріуполь, Волноваха) зробить погоду менш приємною.

🔹 Центр (Київ, Дніпро): прохолодніше, +19..+23°C, значні дощі (Київщина, Вінниччина, Житомирщина) — день буде мокрим і прохолодним.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ): прохолодно (+12..+16°C), зливи у Коломиї, Чернівцях і Тернополі.

🔹 Південь (Одеса, Херсон): +22..+29°. День був би ідеальним, якби не сильний вітер 10–12 м/с у Бердянську, Генічеську, Мелітополі, Каховці.

🌧️ У неділю очікується короткочасний дощ у західних та центральних областях. Значні опади в окремих районах Івано-Франківської, Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Київської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областей. Мешканцям цих регіонів радимо не забувати парасолю та подбати про теплий одяг.

🌧️ У неділю дощі знову пройдуть у центрі та на заході. Особливо мокро буде в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській і Київській областях.

💨 Східний вітер охопить південний схід України — від Маріуполя до Криму. Він хоч і не штормовий, але здатен зіпсувати навіть теплий день.

💡 Народна мудрість нагадує: "Травневий холод — щедрий врожай". Отже, не засмучуйтесь через прохолоду, а насолоджуйтеся затишком удома або на природі, але тепло одягайтеся.