Кредит и выгода: мифы о кредитовании в период карантина

Карантин и пандемия Covid-19 внесли необычайные изменения в жизнь всего человечества. Многие люди остались фактически без заработка, но вопрос необходимости финансовых средств – никуда не исчез при этом.

Конечно, некоторые решили одолжить у родственников или найти какой-то подработок, а мы предлагаем и другой отличный вариант - оформление кредита. К сожалению, ментальность наших граждан такова, что более половины украинцев, отметут этот вариант сразу, ведь это дорого, невыгодно и рискованно. Но при этом, все та же часть, положительно разделяют взгляды европейцев, которые всю жизнь живут в кредит – позволяя себе приобрести хорошую машину, дом мечты и отдых несколько раз в год в любой стране мира.

То, что удерживает нас – банальные мифы о кредитовании, которые сегодня мы развенчаем.

Итак, миф №1 – риск и переплата по кредиту.

В любом кредите присутствует процентная ставка, за использование кредитных средств, но далеко не всегда она столь ужасающая и опасная. Перед оформлением кредита, Вам просто необходимо внимательно изучить договор и рассмотреть различные варианты кредитных программ. Так, если Вы ищите потребительский кредит, и рассматриваете МФО – ставка там будет зашкаливать, ведь сумма небольшая, а срок кредитования всего пару месяцев. Потому такие организации просят от 200% в месяц.

А вот, если кредитование под залог недвижимости – это ставка всего 1,5% в месяц, удобный срок выплат и длительный период действия кредита.

Миф № 2 – проблемная процедура оформления.

Забудьте об этом! Кредитный рынок настолько развит, что уже давно есть выбор между удобным оформлением кредита и длительной бюрократической процедурой. Есть варианты, когда не нужно собирать купы документов, волноваться за официальное трудоустройство и давать номер своего начальника, а еще думать одобрят Вашу кредитную историю или нет. Конечно, если Вы хотите пройти по всем «кругам» - можно пойти в банк, где с Вас потребуют справку о доходах, проверят кредитную историю и позвонят на работу. А есть вариант – обратиться в кредитную компанию, которые выдадут кредит в считанные часы, и при этом заключат абсолютно законные и честный кредитный договор.

Миф №3 – ограниченная сумма и штраф за досрочное погашение.

Качественный финансовый партнер продумывает кредитные программы до мелочей, а потому не предусматривает никаких штрафов за досрочное погашение. Забудьте о МФО и банках, пользуйтесь услугами кредитных компаний, которые выдают кредиты под залог недвижимости. Это выгодно, удобно и безопасно. Вы можете взять кредит на любую сумму, без лишних вопросов и процедур, и погасить его в любое время.

Помните, мы живем в 21 веке, где кредит – это не финансовая кабала, а реальная возможность и комфорт. Главное – найдите надежную финансовую организацию, как компания UniGroup, здесь предлагают самые выгодные кредиты под залог недвижимости на всем кредитном рынке столицы:

- ставка всего 1,5 % в месяц

- сумма от 30 000 до 50 000 000 грн

- возраст от 18 до 75 лет

- оформление без справки о доходах и с любой кредитной историей

- отсутствие штрафов за досрочное погашение

- оплата кредита в удобные сроки и отсутствие первого взноса

Все максимально просто и прозрачно, а еще с соблюдением законов Украины и гарантией финансовой и юридической безопасности, а главное – реально выгодно и доступно каждому!

А еще, компания UniGroup выдает кредиты под залог недвижимости в Киеве даже в период карантина – обращайтесь и реализовывайте все Ваши планы, не смотря на внешние факторы!

Финансовая Компания «UniGroup»

Г.Киев, ул. Саксаганского 13/42, оф.6

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