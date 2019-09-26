Кредит онлайн на карту от МФО Money24

Кредит онлайн на карту – на сегодня является одним из самых популярных и доступных способов получить заемные деньги, без бюрократической возни и бесконечного ожидания.

С Money24 любой желающий может оформить кредитный займ за 8 минут и мгновенно получить денежные средства на свою кредитную карту.

Сервис онлайн кредитования Money24 обладает сразу несколькими преимуществами, которые позволяют нашим клиентам получать необходимую им финансовую помощь на самых выгодных условиях.

Преимущества кредитования онлайн на карту

Минимальный пакет документов. Чтобы подать заявку на получение кредита, необходим лишь ваш паспорт и идентификационный код. Простая регистрация. Интуитивно понятный процесс регистрации и подачи заявки. Необходимо только указать свои персональные данные, оформить заявку и ответить на несколько простых вопросов. Работает онлайн 24 часа в сутки. Вы можете оформить заявку на получение кредита с выплатой на карту в любой момент, находясь у себя дома, так и в любой точку Украины. Выгодные условия. Мы предлагаем срочную финансовую помощь на самых выгодных условиях. Месячная процентная ставка составляет всего 39,7% Бонусы и скидки. Для постоянных клиентов мы предусмотрели систему бонусов и скидок. Оформив кредит у нас один раз, в следующий, можно получить скидку до 50%.

Что нужно для получения кредита онлайн на карту

Вам должно быть 18 лет

Паспорт и идентификационный код

Личный телефон и email

Собственная кредитная карта

Удобная система погашения кредита

Все клиенты компании имеют возможность погашения кредита в любой момент времени. Для этого не нужно идти в банк. Внести платеж можно с помощью любого сервиса онлайн платежей, электронного кошелька или кассу любого банка Украины.