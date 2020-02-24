Кредобанк снижает ставки по ипотечным кредитам до 14% годовых

Кредобанк второй раз за последние 3 месяца снижает процентные ставки по кредитам на приобретение жилой недвижимости для физических лиц и рефинансирования кредитов под залог недвижимости. Отныне в банке можно получить ипотечный кредит или рефинансировать кредит под залог недвижимости по ставке от 14% годовых, что является одним из самых выгодных предложений на рынке Украины.

Ипотечный кредит по фиксированной ставке от 14% годовых на первые 3 года кредитования можно получить на приобретение жилья на вторичном рынке при условии участия собственными средствами от 40% стоимости объекта кредитования. В случае участия собственными средствами от 20% до 39% процентная ставка на первые 3 года кредитования составит от 15% годовых. При покупке недвижимости на первичном рынке процентная ставка на первые 3 года кредита составит от 15% годовых при участии собственными средствами от 40% и от 16% годовых при участии собственными средствами от 20% до 39% стоимости приобретаемого объекта. После первых трех лет кредитования по ипотечному кредиту действует переменная процентная ставка, рассчитываемая с маржой банка на базе UIRD3M – индикативной ставки Украинского индекса ставок по 3-месячным депозитам физических лиц, публикуется ежедневно на официальном сайте Национального банка Украины. Срок кредитования – до 20 лет.

«Кредобанк вторично снижает базовые процентные ставки по ипотечным кредитам, что соответствует современным рыночным тенденциям и является результатом действий Национального банка Украины по содействию финансовой стабильности, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и НБУ. Надеемся, что нынешняя предложение, которое является едва ли не самой низкой на украинском рынке, позволит многим украинцам осуществить мечту иметь собственное жилье, удешевить действующий ипотечный кредит благодаря рефинансированию или же получить кредит на любые нужды под залог недвижимости», – говорит директор департамента розничных клиентов Кредобанка Орыся Юзвишин.

Рефинансирование под залог недвижимости возможно для любых кредитов, предоставленных физическим лицам банками и финансовыми компаниями. Рефинансированию подлежит задолженность, которая обслуживается без просрочек. Процентная ставка по такому кредиту составляет от 14% годовых и не изменяется в течение первых трех лет кредитования. Ставка по кредиту на текущие нужды под залог недвижимости – от 16% на первый год кредитования. В последующие годы действует переменная процентная ставка, рассчитываемая на базе UIRD3M – индикативной ставки Украинского индекса ставок по 3-месячным депозитам физических лиц, которая публикуется ежедневно на официальном сайте Национального банка Украины. Срок кредитования – до 20 лет и будет зависеть от цели кредитования у первичного кредитора.