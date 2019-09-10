Круглый стол: Рейдерство - привычное явление украинской экономики

Противоправное недобросовестное завладение недвижимостью, корпоративными правами предприятий, фермерских хозяйств и другими активами приобрели просто поражающие масштабы, а для отдельных субъектов это стало организованным, системным и сверхприбыльным бизнесом. Всего за последние семь лет в Украине произошло 3242 рейдерских захвата. Все это стало возможным вследствие полной недееспособности судебной и правоохранительной системы.

В настоящий момент существует много инициатив, направленных на противодействие рейдерству. Первым шагом стала регистрация профильного законопроекта «О защите прав собственности» группой народных депутатов. Также рабочей группой при Минюсте проводится поэтапная работа относительно усиления безопасности государственных реестров, аннулирования аккредитации недобросовестных регистраторов при коммунальных предприятиях, улучшению работы антирейдерсской комиссии.

Вместе с тем, для успешного выполнения задачи также требуется комплекс мер и в других направлениях, а именно: усовершенствование работы судов при рассмотрении дел о рейдерстве, повышение эффективности работы правоохранительных органов при расследовании фактов рейдерских захватов, а также внедрение института персональной ответственности виновных в противоправных действиях в этой сфере (государственные регистраторы, нотариусы).

Круглый стол предоставляет возможность услышать мнения ведущих специалистов и объединиться в решении глобальной проблемы рейдерства в Украине. Важно создать единую экспертную платформу для системной работы и налаженной коммуникации по всем направлениям антирейдерской деятельности.

Организатор: ГО "Центр антирейдерских инициатив»

Модераторы: Дмитрий Йовдий, Евгений Артюхов

Участники:

Народные депутаты Украины,

Судьи Верховного суда,

Представители Министерства юстиции Украины,

Представители Национальной полиции Украины,

Представители Нотариальной палаты Украины,

Адвокаты и юристы.

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