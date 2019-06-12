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12.06.2019, 10:38

Ксения Собчак едет на киевский фестиваль «Фитнес для мозга»

Ксения Собчак едет на киевский фестиваль «Фитнес для мозга» - Фото

Если вы хотите найти себя, реализоваться и воплотить свои мечты уже в ближайшее полгода, тогда вам нельзя пропускать это событие!

Фестиваль, который способен изменить вашу жизнь!

Конкретные инструменты для самореализации и никаких размышлений о высоком! Только практика от самых успешных спикеров из разных сфер.

29-30 июня во Дворце Спорта вас ждет:

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: достигаем целей с помощью психологии. Теория и практика от 4 спикеров. А также выступление Дмитрия Дубилета, который на собственном опыте расскажет, как в критические моменты переворачивать ситуацию и быть в плюсе.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: Совместное выступление Ксении Собчак и Евгения Черняка. Выступление известного бизнес-тренера Ицхака Пинтосевича.

ЗАВЕРШЕНИЕ 2-ГО ДНЯ: Отрывная вечеринка с бассейном на крыше дома и выступление популярной группы "MOZGI"!

Билеты и программа фестиваля:  

https://nlp-federation.com

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Теги: фестиваль, Фитнес для мозга
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