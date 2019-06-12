Ксения Собчак едет на киевский фестиваль «Фитнес для мозга»

Фестиваль, который способен изменить вашу жизнь!
Конкретные инструменты для самореализации и никаких размышлений о высоком! Только практика от самых успешных спикеров из разных сфер.
29-30 июня во Дворце Спорта вас ждет:
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: достигаем целей с помощью психологии. Теория и практика от 4 спикеров. А также выступление Дмитрия Дубилета, который на собственном опыте расскажет, как в критические моменты переворачивать ситуацию и быть в плюсе.
ДЕНЬ ВТОРОЙ: Совместное выступление Ксении Собчак и Евгения Черняка. Выступление известного бизнес-тренера Ицхака Пинтосевича.
ЗАВЕРШЕНИЕ 2-ГО ДНЯ: Отрывная вечеринка с бассейном на крыше дома и выступление популярной группы "MOZGI"!
Билеты и программа фестиваля: