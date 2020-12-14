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14.12.2020, 12:54

Купить диван – отличный вклад в создание уюта

Купить диван – отличный вклад в создание уюта - Фото

Отдых после тяжёлого дня, вечернее времяпровождение с семьёй, функционал и уют – современный диван способен дать максимум удобства!

Он может быть разной формы, размера, предназначен для разных комнат, может быть сделан из разного материала и иметь разный наполнитель, но главная его задача – создание по-настоящему комфортного интерьера.

Чтобы использовать его было действительно удобно, он должен быть качественным и сделан из прочных и безопасных материалов. Лучше всего, если каркас будет иметь в своей основе металл, ведь мебель такого типа используется максимально часто, поэтому должна быть максимально износостойкой. То же самое касается и обивки – она должна быть высокого качества, легко вытираться, не цеплять ворсинки с одежды и не пачкаться. Этот пункт особенно важен, если в доме есть маленькие дети.

Решив купить диваны, стоит проверить однородность и равномерность наполнения сидения и спинки. Если выбор пал на раскладную модель, необходимо проверить исправность крепежей и попробовать трансформировать её – этот процесс должен быть максимально простым.

Говоря о форме и размерах дивана, стоит учитывать место, где он будет использоваться. Чаще всего для гостиных приобретают большие угловые диваны со спинкой и подлокотниками с дополнительными полками или нишами. Если диван будет использоваться как кровать и стоять в детской или спальне, лучше остановить выбор на прямых раскладных моделях – они такие же удобные, но занимают меньше места и не скрадывают пространство, то есть дадут нужный функционал и гармонично дополнят интерьер.

5 признаков правильного выбора

Перед покупкой дивана в магазине https://www.meblium.com.ua обязательно сверьтесь с этим чек-листом. Выбор будет идеальным, если:

  1. Диван сочетается с интерьером и занимает не более 1/3 помещения.
  2. Сделан из гипоаллергенных, безопасных для здоровья материалов.
  3. Легко раскладывается и складывается.
  4. На нём удобно и сидеть, и лежать.
  5. Имеет съёмные чехлы, которые можно стирать.

Немаловажным фактором при покупке мягкой мебели будет производитель и место её приобретения, и лучше всего, если это будет магазин Меблиум, где собраны проверенные бренды, большой ассортимент и по-настоящему выгодные цены!

Такие диваны не скрипят, не ломаются при активном использовании и легко очищаются. Выбирайте свой идеальный диван и наслаждайтесь его красотой, мягкостью и уютом!

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Теги: диваны
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