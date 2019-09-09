Kyiv Smart City Forum 2019: объявлены спикеры мероприятия

1 октября в столичном КВЦ «Парковый» состоится Kyiv Smart City Forum 2019 — одно из главных событий Восточной Европы. Мероприятие посвящено smart-технологиям и инновационным решениям, которые помогают развиваться городам в Украине и в мире. Более 60 лучших мировых и украинских экспертов в рамках Форума расскажут о диджитализации городов с помощью искусственного интеллекта, блокчейна и других инновационных разработок.

В секции «Smart City. Украина в смартфоне» эксперты обсудят результаты развития умной цифровой инфраструктуры Киева, унификацию платежных систем и перспективы роста умных городов с использованием Big data. Выступят: Юрий Назаров — директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, Джейми Хейвуд — генеральний директор Uber в регионе Северной и Восточной Европы, Эдуард Думитраску — президент Всемирной организации Smart Cities, президент Румынской ассоциации умного города и мобильности, Ігорь Никонов — основатель KAN Development, представитель компании ELKO.

Специальный гость секции — Алекс Тан, директор по вопросам инноваций M1 Limited из Сингапура. Алекс Тан расскажет о том, как Интернет вещей и умные города меняют Сингапур с помощью 5G, а также поделится прогнозами развития информационных технологий на ближайшие 5 лет. Эксперт подробно объяснит, как в Сингапуре взаимодействуют государственный и частные сектор, и какие модели сотрудничества могут быть полезны Украине.

Кроме участия в панельных дискуссиях, гости Форума также смогут протестировать умные технологии в уникальной экспо зоне, которая занимает более 1000 м², а также — записаться на тест-драйв электромобиля Tesla на вертолетной площадке.

Посмотреть программу Форума, а также приобрести билеты можно на сайте мероприятия www.forum.kyivsmartcity.com.