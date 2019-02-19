Лариса Ильенко: заявление касательно информационной атаки

img_top

19/02/2019 в сети интернет, на сайтах недобросовестных СМИ началось распространение заведомо ложной информации относительно меня, моей деятельности и деловой репутации. Информация одного и того же содержания появилась на нескольких сайтах в один день и в один промежуток времени.

Призываю проверять недобросовестные источники, а также не доверять лживым псевдо-журналистам. Я подчеркиваю, что всегда открыта к любым вопросам со стороны СМИ, открыта к общению с журналистами и изданиями.

Реклама

С моей стороны инициировано ход дела в компетентных органах, для установления лиц, причастных к распространению лживой информации по отношению ко мне и моей деятельности. Действующими законными способами я буду требовать установления справедливости и наказания ответственных лиц.

Я осознаю, что причина появления таких фейковых информационных атак, в один день и в одно время - это моя политическая деятельность, активная гражданская позиция и деятельность моего благотворительного фонда.

Остерегайтесь фейков, не дайте себя обмануть.

Лариса Ильенко. г. Киев 2019

https://larysailyenko.com.ua/

larisaillyenko@gmail.com