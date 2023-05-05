Лайфхаки, как создавать шикарные фото и видео на iPhone

iPhone – это не только удобный смартфон для общения и работы, но и отличный инструмент для создания качественных фото и видео. Современные модели iPhone обладают мощной камерой и множеством функций, которые позволяют делать профессиональные снимки без использования дополнительных устройств. В этой статье мы рассмотрим несколько лайфхаков, которые помогут вам создавать шикарные фото и видео на iPhone.

Используйте функцию Live Photos

Live Photos – это функция, которая позволяет сохранять небольшую анимацию вместе с фотографией. Чтобы использовать эту функцию, нужно нажать на кнопку Live на экране камеры. Это позволит сохранить небольшой фрагмент времени вместе с фото. После этого вы можете просматривать анимацию, нажав на фотографию и прокрутив ее пальцем вверх.

Используйте режим портретной съемки

Режим портретной съемки – это функция, которая позволяет создавать красивые портретные снимки с эффектом размытия фона. Это делает вашу фотографию более выразительной и профессиональной. Для использования этой функции нужно выбрать режим Портрет на экране камеры и выбрать объект, который вы хотите снять. Это также помогает создать эффект бумеранга, который можно использовать в социальных сетях. Еще один повод купить Айфон 14 Про Макс – у него есть сканер LiDAR, который значительно улучшает портретный режим.

Используйте Ночной режим

Ночной режим – это функция, которая позволяет создавать качественные фотографии в условиях низкой освещенности. Это особенно полезно при съемке на улице в темное время суток. Чтобы включить Ночной режим, нужно выбрать этот режим на экране камеры и удерживать телефон неподвижным в течение нескольких секунд.

Используйте Slow-motion

Режим Slow-motion позволяет создавать видео с замедленной скоростью. Это делает ваше видео более эффектным и профессиональным. Чтобы включить этот режим, нужно выбрать опцию Slow-motion на экране камеры и начать запись видео. После этого вы можете выбрать, на какой участок видео вы хотите применить эффект замедленной скорости.

Используйте дополнительные приложения для редактирования

Хотя iPhone имеет множество собственных функций для редактирования фотографий и видео, вы также можете использовать дополнительные приложения для создания еще более красивых и профессиональных снимков – например VSCO, Snapseed и Adobe Lightroom. Они позволяют регулировать яркость, контрастность, цвета и другие параметры, чтобы достичь идеального эффекта.

Благодарим за помощь в подготовке материала сеть магазинов Apple в Киеве My Cloud Store.