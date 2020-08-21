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21.08.2020, 11:17

Лечение алкоголизма в Киеве: как разорвать оковы зависимости?

Лечение алкоголизма в Киеве: как разорвать оковы зависимости? - Фото

Помочь разорвать эти узы способно комплексное лечение алкоголизма в Киеве

Алкоголик — человек, который утратил нормальный облик, а весь его мир сводится к употреблению спиртных напитков. Его одолевает злость, внутреннее раздражение, невысказанная боль, которую он переносит на семью или окружение. Помочь разорвать эти узы способно комплексное лечение алкоголизма в Киеве — под руководством врачей личность восстанавливается, меняется и возвращается к нормальной жизни.

Как победить алкоголизм?

Самостоятельно помочь в этой беде почти невозможно. Не замечая этого, близкие невольно оказываются в созависимости, последовательно уничтожая собственную жизнь в угоду тому, кто медленно погружается в пучину безысходности. Бесполезно верить обещаниям «завязать», ведь алкоголик не оценивает серьезность ситуации. Но при наличии следующих симптомов употребление спиртных напитков перестает быть способом расслабиться или снять стресс, а значит, можно говорить о формировании стойкой зависимости:

  • потеря контроля над ситуацией (человек жертвует работой, отношениями, пропускает важные мероприятия);

  • невозможность остановиться;

  • употребление спиртных напитков на протяжении нескольких дней;

  • провалы в памяти;

  • немотивированная агрессия;

  • опохмеление.

Лечение от алкоголизма в Киеве

Вид алкогольного напитка не имеет значения: пиво, водка, вино, слабоалкогольные коктейли. Главное — частота и количество спиртного. Отсутствие самоконтроля, невозможность выполнять бытовые функции, продолжать работу, разрыв связей с друзьями и конфликт с родственниками. Радость, развлечения, хобби, семейные праздники — все эти счастливые моменты алкоголику заменяет алкоголь и те, кто разделяет с ним эту пагубную страсть. Можно прятать деньги или спиртное, повесить на комнаты замки, но это не даст результата. Только комплексный подход и обращение в реабилитационный центр станут единственным возможным выходом.

Этапы лечения алкоголизма

Восстановление личности невозможно, пока организм не будет очищен от яда — абстинентный синдром доставляет сильную боль, из-за чего работа с психотерапевтом становится невозможной. Начальный этап — детоксикация, после чего пациент переходит на следующую стадию лечения:

  • реабилитация — медикаментозная поддержка организма, врачебный контроль 24/7, подбор препаратов для восстановления нормальной работы всех органов и систем;

  • индивидуальная и групповая работа с психологами — выявление причин, которые привели к формированию стойкой зависимости, устранение триггеров, проработка болезненных ситуаций;

  • ресоциализация — встречи с представителями духовенства, творческие занятия, программы обучения, позволяющие направить вектор развития в нужную сторону.

На протяжении лечения пациент находится вдали от семьи и негативного окружения. Благодаря этому домой возвращается обновленный человек, который принял твердое решение отказаться от пагубной страсти и готов строить свое будущее без спиртных напитков.

Лечение алкогольной зависимости в Киеве

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Теги: лечение алкоголизма
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